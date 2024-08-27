「文創股長」首登文博會！集結16品牌參展　展現台灣創新軟實力

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▲潮流藝術新星緩緩隨「文創股長」一同進軍文博會。（圖／文創股長提供）

▲橘子集團旗下「文創股長」率領16個圖文IP前進2024文博會，期望號召更多創作者加入孵育計畫，讓台灣最具潛力的圖文IP被看見。（圖／文創股長提供）

2024台灣文化創意博覽會（下稱文博會）於26日正式在大台南會展中心登場，現場匯聚了超過570個參展品牌、近700個攤位，不僅有多個國內品牌異業合作響應，還有海內外多個知名IP參展，其中橘子集團旗下「文創股長」也率領了16個圖文IP一同前進台南，讓台灣具有潛力的圖文IP能被看見。2024台灣文博會以「寶島百面pó tó pah bīn」為主題，從精心策劃的展覽到動態的現場表演及互動裝置，呈現台灣文化多元樣貌。此次是文博會首次移師台南，也是文博會史上首度商展、文化策展結合同一展區，匯集超過570個參展品牌、近700個攤位，創下史上最多紀錄。而橘子集團旗下「文創股長」也率領了16個圖文IP前進2024文博會，包括潮流藝術風格「緩緩」、注重環保議題的療癒系「黑白小姐」、能畫能跳唱的人氣王「恐龍的房間」、色彩強烈的慵懶系「起司貝爾」、可愛大膽的「甜心俱樂部、以逗趣角色詮釋台灣夜市的「耶式人生」，此外跨海來台、深獲日本學生喜愛的「可愛卡薯」更是首度亮相，將帶來一系列可愛的專屬周邊療癒粉絲。在文創股長的攤位上，也能看見許多IP新品，緩緩與主打隨性自我的日常穿搭品牌Ordinary進行聯名，推出的系列服飾也將於文博會首賣；起司貝爾與holohlo的聯名奶茶杯也搶先在文博會做預購，還推出文博會預購優惠。文創股長也在文博會推出了限定活動，只要在文博會期間追蹤「文創股長」及「耶式人生」 IG即送文創股長圖鑑貼紙，消費滿一定金額也能獲得文創股長壓克力夾、紙袋等獨家小禮，活化對圖文創作的感官體驗。橘子集團圖文IP孵育計畫於2023年以「創作者神隊友」的名稱正式啟動，經過一年多在圖文領域的努力扎根之後，於今年以全新形象「文創股長」亮相，品牌全面升級，還打造了可愛的吉祥物與大眾見面，期望號召更多創作者加入孵育計畫，讓台灣最具潛力的圖文IP被看見。2024台灣文博會23日起在台南文創園區、321巷藝術聚落等地率先登場，26日起至9月1日在主展場大台南會展中心，也將帶來首次結合商展及文化策展的共創展演。文化部特別提醒，商展區於8月26日及27日為專業買家日，歡迎國內外買家登記入場；28日起至9月1日則開放一般民眾入場。