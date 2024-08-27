卓榮泰組閣100天！TVBS民調：滿意度不到4成　只比前朝這人好一點

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總統賴清德上任後，由行政院長卓榮泰組閣，迄今滿100天，根據《TVBS民調中心》調查結果顯示，有37%民眾滿意卓榮泰的表現，並有34%不滿意，29%未表示意見；卓榮泰滿意度低於前總統陳水扁首任閣揆唐飛的68%、前總統馬英九的首任閣揆劉兆玄44%，但略高於前總統蔡英文的首任閣揆林全的34%。而針對卓內閣表現，43%民眾表示不滿意，高於表示滿意的36%，僅高於林全內閣就職100天的滿意度30%。根據民調，政黨交叉分析發現，民進黨認同者有71%滿意卓榮泰的表現，9%表示不滿意，兩成沒有意見；國民黨認同者則僅13%滿意，有62%不滿意，25%沒有意見；民眾黨認同者22%滿意，也低於53%不滿意，25%沒有表示意見。中立民眾覺得滿意的比例為27%，與不滿意的比例（27%）相同，意見分歧，另有46%未表示意見。本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於113年8月20日至26日晚間18：30至22：00，共接觸1,374位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為314位，拒訪率為22.9%，最後成功訪問有效樣本1060位（市話532、手機528），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。原始問卷及詳細交叉表請上網：www.tvbs.com.tw /poll-center