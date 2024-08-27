柯P嘆沒電視台願專訪　王偊菁喊冤「天地良心」：邀好幾次！

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「館長」陳之漢昨日直播表示與柯文哲一同吃晚餐，兩人聊了近2小時，透露過程中柯文哲抱怨每天電視新聞對他的報導，更稱自己拜訪很多媒體人，希望有電視台能夠專訪來澄清此事，無奈卻都沒人通知他去上通告。對此《前進新台灣》政論節目主持人王偊菁疾呼「天地良心啊！」強調邀了柯文哲好多次，不然幕僚來上節目也可以，但是不來就是不來。新北市議員卓冠廷也表示，這說法跟大家認知有差距，流量密碼要上節目當然是歡迎。陳之漢昨日與柯文哲吃飯談心，事後陳之漢透露，柯文哲訴苦稱拜訪很多媒體人，希望有電視台能夠專訪來澄清近來風波，無奈卻都沒人通知他去上通告，但卻看電視新聞每天這樣報導自己。對此王偊菁今日在政論節目上疾呼「天地良心啊！」強調邀了柯文哲好多次，不然幕僚來上節目也可以，但是不來就是不來。更提醒要館長想清楚，難道要繼續幫柯文哲說話嗎？另卓冠廷也在《94要客訴》節目表示，柯文哲的說法跟大家認知有差距，非常多節目都很想找柯文哲或民眾黨的人，「但他們都不來啊！」更稱流量密碼要蒞臨節目當然是歡迎，但卻是在形塑媒體被藍綠把持，自己被欺負、被打壓的情況。