原民文創品牌「Tabe札哈木樂原」臺灣文博會驚艷亮相

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▲參加展覽的6家文創品牌，各項商品都有其獨特風格與設計。（圖／記者黃文德翻攝）

▲參加展覽的6家文創品牌，各項商品都有其獨特風格與設計。（圖／記者黃文德翻攝）

一年一度的文創盛會「臺灣文化創意博覽會」即日起至9/1在大臺南會展中心盛大展出，由臺南市政府原住民族事務委員會獨創品牌「Tabe札哈木樂原」委託嘉南藥理大學輔導的6家文創品牌參加展覽，充分展現原住民文化的獨特性和創意。參加展覽的6家文創品牌，各項商品都有其獨特風格與設計。「qatjatjipi阿加吉比工作室」以傳統布織物為主，展出草木染線球、抱枕、服飾等織品；「原味台南文創坊」擅於六股編織，結合琉璃珠、軟陶製作手鍊、耳環等飾品；「伊屯好物」利用臺灣原生種植物過山香研發淨蚊噴霧，是今年極具潛力的新品；「雄哥文創工作室」以木雕、皮雕為主，並展示原住民傳統皮雕斜背包及分食刀。「陶晚晚」則主打陶杯、杯墊，融入西拉雅文化創意，呈現鳥占師、字謎、粉紅怪等故事杯墊；「Nay工藝坊」結合臺灣原住民族各式圖騰創作系列包款，展現繽紛臺灣的意象，將臺灣原住民的工藝和文創商品呈現給大眾。原民會主委白惠蘭表示，此次帶領「Tabe札哈木樂原」參展，除能體現台南文化的軟實力及提升品牌能見度外，亦能強化族人的競爭優勢，躍上國際舞台。原民會將持續推動本市族人產業經營及行銷通路平台，致力提升族人經濟水平及生活福祉。除了靜態展示外，8/30下午2點半邀請「思薇特舞團」進行原民表演和現場有獎徵答活動，參加民眾有機會獲得由6家文創品牌提供的精美商品。