家門口裝監視器注意！「拍攝角度不對」恐違法　律師：觸犯竊錄罪

在家裝監視器小心違法！許多民眾為了保障居家安全，會在家門口安裝監視器，以防範有心人士進入家中，Podcast《律師電臺》節目主持人兼律師蔣子謙提醒，裝設監視器的角度若不對，就有可能觸犯法律。
蔣子謙分享，有位當事人跟鄰居曾發生過糾紛，因此擔心鄰居會報復他，所以當事人決定在自己家門口安裝監視器，對著鄰居家攝影，而鄰居得知後相當氣憤，並表示這位當事人已經違法。
社群媒體上，也能看到此類問題層出不窮，有許多網友表示鄰居安裝監視器的拍攝範圍，疑似已經涵蓋到自家門口及日常行徑路徑，不少人認為這已經侵犯到個人隱私，引發了是否涉及法律問題的熱烈討論。
而針對是否真的觸法，蔣子謙也表示，一切都要看監視器的攝影角度，若監視器拍攝的範圍僅限於鄰居家陽台等可見的公共區域，一般而言，並沒有侵害他人隱私的問題。然而，若監視器角度過於私密，已經拍攝到鄰居內部空間的私人活動，就有可能構成竊錄罪。
此外，因現今大多數人的居住環境都在公寓大樓，若依照《公寓大廈管理條例》的規定，公共區域的修繕或改良，都應該經過區分所有權人的會議決議。因此，即使監視器的角度是對準自家門口，但如果未經過其他住戶的同意，就有可能被要求拆除。
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社群媒體上，也能看到此類問題層出不窮，有許多網友表示鄰居安裝監視器的拍攝範圍，疑似已經涵蓋到自家門口及日常行徑路徑，不少人認為這已經侵犯到個人隱私，引發了是否涉及法律問題的熱烈討論。
而針對是否真的觸法，蔣子謙也表示，一切都要看監視器的攝影角度，若監視器拍攝的範圍僅限於鄰居家陽台等可見的公共區域，一般而言，並沒有侵害他人隱私的問題。然而，若監視器角度過於私密，已經拍攝到鄰居內部空間的私人活動，就有可能構成竊錄罪。
此外，因現今大多數人的居住環境都在公寓大樓，若依照《公寓大廈管理條例》的規定，公共區域的修繕或改良，都應該經過區分所有權人的會議決議。因此，即使監視器的角度是對準自家門口，但如果未經過其他住戶的同意，就有可能被要求拆除。
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