台灣燒起來了！氣象署：大台北週三飆破37度　週四全台有雨要帶傘

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▲本週三（8/28）氣溫更加炎熱，各地高溫普遍可達攝氏34至35度，大台北受盆地地形影響，將來到攝氏37度以上。（圖／中央氣象署）

▲週四（8/29）水氣增多，全台都要留意午後雷陣雨的發生，是本週天氣最不穩的一天。（圖／中央氣象署）

▲中央氣象署則預測，珊珊颱風週四（8/29）上午會在九州登陸，風雨一路影響日本到週末。（圖／中央氣象署）

全台熱翻，氣溫一片紅色！中央氣象署預報員黃恩鴻指出，，紫外線過量達到危險級；週四（8/29）水氣增多，午後雷陣雨擴及全台；珊珊颱風預估登陸日本，有旅日規劃的民眾要特別小心。黃恩鴻指出，週三各地天氣仍算穩定，在降雨不明顯的情況下，體感氣溫相當悶熱，中午左右高溫攝氏34至35度是基本，大台北地區由於是盆地，西南風的沉降作用會更加明顯，導致氣溫進一步升高，有可能來到攝氏37度以上，外出務必留意防曬、紫外線的威脅。降雨部分，週三水氣偏少，清晨在中南部地區有零星降雨的機率，白天各地晴到多雲，午後雷陣雨範圍縮小，主要在山區有局部對流發展；入夜過後，北台灣、金馬地區水氣增多，將會有局部雨勢，提醒這些地方的民眾，下班時間降雨機率稍增加，記得帶把傘出門以備不時之需。黃恩鴻說明，週四水氣增多，台灣各地上午多雲到晴，午後都要注意局部短暫雷陣雨，且雨勢增大，局部有大雨發生的機率，清晨至上午中南部地區也有零星短暫陣雨。週五至下週一（8/30至9/2）水氣再逐漸減少，各地多雲到晴，午後西半部及山區有雷陣雨。黃恩鴻也提及，目前歐洲、日本等皆認為珊珊颱風路徑會侵襲日本，中央氣象署則預測，，週二開始日本就會受珊珊颱風的風雨影響，一路到週末，近期前往日本旅遊的民眾，務必特別留意颱風動態、天氣預報、相關航班資訊。