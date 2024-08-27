台中米其林餐廳摘星11顆 大七期市政核心密度最高

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▲台中大七期生活圈不僅豪宅林立，也是中台灣米其林餐廳密度最高聚落。（圖／讀者提供）

「台灣米其林指南2024」今日公布摘星名單，台中市超越去年奪下11顆星。其中，位於大七期市政核心單元二的「JL Studio」，摘下三星殊榮，位於七期的「Forchetta」、「鹽之華」分別摘下一星，而「元紀」、「文公館」也都緊鄰七期，使大七期生活圈相當於擁有7顆星，成為中台灣米其林餐廳密度最高的豪宅聚落。2024台中米其林摘星餐廳名單如下：5家今年繼續摘得一星餐廳有鹽之華、文公館、FORCHETTA、俺達肉屋和澀。另有3家新進榜一星餐廳，包括法式餐廳LAtelier par Yao、台灣菜元紀和全球首家獲得米其林一星肯定的冰淇淋店MINIMAL。至於JL Studio則繼續摘下三星，被米其林評為「出類拔萃的料理，值得專程造訪」。有趣的是，總共九家摘星餐廳然有5家位於大七期生活圈內，成為中台灣米其林餐廳密度最高的聚落。根據樂居網的統計，七期重劃區近一年房價漲幅達18.71%，新屋成交均價達到每坪72.77萬元。而單元二更以低建蔽率、低容積率、低密度與高綠覆率的「三低一高」特性，吸引了眾多高級住宅和名廚餐廳進駐，成為新興的隱富聚落。住展雜誌發言人陳炳辰表示，大七期已成為台中最具魅力的高端居住生態圈，有七期的繁華也有單元二的舒適宜居環境，為雲端階級打造出專屬的高品味生活方式。其獨特的高級感與優越的街廓氛圍，不僅吸引了眾多米其林餐廳進駐，也使頂級建商的品牌效應，以及區域內形成的高端社交圈更加鞏固，成為吸引高資產族在此置產的關鍵因素。而觀察整個大七期的推案，七期下半年包括寶璽、寶輝、聯聚、麗晨、國泰等指標建商皆有新案推出，其中，寶璽建設即將於七期推出總銷約120億元的「寶璽天讚」，將是七期睽違五年以上，再次出現均值百坪的超大坪數豪宅預售案，待其落成後，市場上的大坪數豪宅案屋齡可能都已接近10年，此案也因此備受寶璽粉絲及中部高資產族群熱烈關注。