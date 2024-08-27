國中女生公費HPV疫苗9月開打　家長「最常問3大QA」一次看

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新的學年度來臨，自113年9月起，國民健康署將針對112年入學的國中女生提供校園接種第1劑人類乳突病毒（HPV）疫苗服務。國民健康署吳昭軍署長鼓勵符合資格的女學生，經由家長或監護人同意後，依仿單建議時程及早完整接種2劑疫苗，以有效遠離子宮頸癌等HPV感染的威脅，強化個人健康防線。國健署說明， HPV主要經由性接觸傳染，會感染人體的表皮與黏膜組織。HPV共有200多種型別，可以分成高危險型與低危險型，感染第6、11型等低危險型HPV，可能導致生殖器疣（俗稱菜花）；長期感染第16、18型等高危險型HPV，則可能導致子宮頸癌及外生殖器癌。國健署強調，接種HPV疫苗，可以預防至少70%致癌高危險型別的HPV感染。根據世界衛生組織（WHO）建議，針對9-14歲性行為尚未活躍女性接種HPV疫苗，預防子宮頸癌效果最佳。國健署自107年12月底開始，全面推動國中女生公費接種HPV疫苗的服務。統計截至113年7月1日止，107-110年入學國中女生完整接種2劑疫苗涵蓋率分別為75.2%、86.0%、86.1%、91.9%，已於113年提前達成WHO消除子宮頸癌「90-70-90」中第一個90的目標，也就是「90%的15歲女孩已接種過HPV疫苗」。國健署指出，學校將發放相關接種注意事項資料，並對學生進行HPV疫苗衛教，讓學生充分了解接種流程、疫苗適應症及可能的副作用後，與家長一同在HPV疫苗接種同意書暨評估單上勾選「同意」並簽名，即可完成接種前置作業。公費接種服務主要採取校園集中接種方式進行，無須額外收費，由專業醫療團隊進駐校園為學生接種，讓家長可以免於奔波，省時又省力。國健署提到，接種當天學生應主動向駐診醫師說明身體狀況，讓醫師評估適合接種與否。若醫師判定當天不適合接種也沒關係，學校將會另外發予補接種通知單，屆時只要攜帶此單、同意書暨評估單、接種紀錄卡以及健保卡於特定期限內，由家長陪同至指定醫療院所補接種，仍可享有公費補助。提醒符合資格的女學生，應依仿單建議時程及早完整接種2劑疫苗；若第1劑接種時已滿15歲，則需接種3劑才算完整接種。國健署解釋，透過接種HPV疫苗來預防子宮頸癌，已被WHO認可為安全有效，且目前並無科學證據表明嚴重不良事件與接種HPV疫苗有關。接種後需留在原地觀察至少15分鐘，確保若出現暈針狀況時，有醫療人員在旁提供協助。常見輕微HPV疫苗不良事件包括注射部位紅腫熱痛、頭痛、發燒、暈眩、噁心、腹痛腹瀉、肌肉痠痛以及上呼吸道感染等等，這些症狀通常會在接種後2週內緩解，若症狀持續且有加劇趨勢，請儘速就醫。