麗寶福容推親子闖關美食盛宴 秋節出遊好選擇

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▲麗寶福容飯店中秋節當晚推出【中秋月光BBQ饗宴】，賞月烤肉不必自己動手，就能美食吃到飽。（圖／業者提供）

▲中秋出遊首選， 台中麗寶福容推親子闖關及彩繪柚子應景活動。（圖／業者提供）

中秋節將至，除了全民瘋烤肉外，另有其它安排嗎？台中麗寶福容大飯店搶商機，推出應景活動與美食饗宴，包括中秋月光BBQ饗宴、柚子系列飲品優惠及美食節限定料理外，還提供中秋闖關、柚子彩繪親子活動，以及秋日住房專案，雙人一泊二食加樂園雙日門票8,999元起，是秋節假期出遊好選擇!麗寶福容飯店表示，中秋賞月時想烤肉，又不想準備一堆東西，入住麗寶福容最輕鬆。白天嗨玩水陸樂園、逛麗寶OUTLET、在麗寶國際賽車場享受奔馳快感，晚上到麗寶福容大飯店的田園咖啡廳，中秋當晚BUFFET推出【中秋月光BBQ饗宴】，有香檸烤生蠔、鹽焗大白蝦、醬烤章魚、蔥燒嫩煎牛肉串、柚子、蛋黃酥等美食吃到飽，還有啤酒無限暢飲!飯後想來點清爽飲品解膩，大廳咖啡廳9/2-9/30間推出柚香檸茶、柚見蝴蝶夫人、柚子蘇打、柚香咖啡等系列飲品，只要抽出扭蛋並說出通關密語，即可獲得中秋限定飲品買一送一、免費喝柚香檸茶等好康優惠。每年6至10月是馬祖淡菜盛產季節，為讓更多人認識肥美的馬祖淡菜，連江縣政府今年特別攜手福容大飯店，舉辦「馬祖淡菜美食節」，在福容大飯店8間分館共推出約20道別具創意的淡菜料理，其中麗寶福容大飯店福粵樓推出的【川湘剁椒黑金淡菜】，選用馬祖產季直送、渾圓飽滿的頂級淡菜，搭配獨特的川湘剁椒與新鮮甘露，蒸煮出鮮甜香辣多層次的味覺享受，限定菜色推出至9月底，想要品嘗新鮮海味饕客要把握機會。迎接中秋節，麗寶福容大飯店9月1日起至10月20日推出「慢游秋日」住房專案，平日兩人8,999元，包含雙人一泊二食、雙人水陸雙園雙日門票、雙人同樂券等，凡住客皆可免費體驗中秋闖三關活動:吳剛伐木、后羿射日、玉兔搗麻糬，喜歡畫畫的可以選擇柚子彩繪，喜歡戶外的還有【POPA月餅不見了】活動，可說吃喝玩樂都包辦，是秋節出遊好選擇。