高齡嬤骨折開刀　神經阻斷術減痛助復原

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▲醫師為求手術順利與周全，共同確認超音波定位神經阻斷術操作（模擬畫面，病患非當事人）。（示意圖／博田國際醫院提供）

老年人骨質密度較為疏鬆，最怕跌倒造成急性骨折。博田國際醫院骨科醫師張富淳近期為兩名高齡病人進行骨折固定手術。由於兩名病患年事已高，加上心肺功能不佳，因此於骨折固定手術中進行全身麻醉合併「超音波定位神經阻斷術」減痛。張富淳指出，此方式除減少病患術中與術後疼痛外，更利於病人術後快速恢復。一名86歲張姓老婦今年6月底不慎跌倒，支撐時造成右手腕閉鎖性粉碎骨折，家人緊急將其送往博田國際醫院就醫。醫師張富淳表示，由於病患的心肺部功能與骨質狀況都不佳，且心律不整長期服用抗凝血劑，與家屬溝通暫停服用抗凝血劑5天後，再施以骨折固定手術。考量病人的身體狀況，因而決定採全身麻醉下進行骨折固定手術，並搭配超音波定位神經阻斷術減痛，降低手術中全身麻醉藥物劑量，減少全身麻醉藥物造成之併發症，順利完成手術。另一名91歲林姓阿嬤身體狀況及骨折原因、部位皆與前述患者相似，差別在於未服用抗凝血劑，骨科團隊與麻醉科團隊再度採取相同模式進行手術。張富淳指出，兩名病例術中、術後皆無疼痛感，除口服止痛藥外，無施打任何靜脈止痛劑。術後恢復快速，目前復原狀況相當良好。麻醉科主任吳明政指出，「超音波定位神經阻斷術」是經由超音波精準定位特定神經或神經叢，注射低濃度的局部麻醉藥物，對於心肺功能不佳或心律不整的高齡骨折病患，除降低手術中血壓飆高與流血過多等整體手術風險外，更可大幅減少術中/後的傷口疼痛。