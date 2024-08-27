艾士特出走沒關係！克迪8局無失分飆11K　中信兄弟1：0險勝味全龍

中信兄弟本周持續在主場出賽，今（27）日面對味全龍，雙方都派出頂尖輪值應戰，由兄弟9勝洋投克迪，碰頭「龍之子」徐若熙。兄弟靠著岳政華在3局下的陽春砲，搶下1分領先，而克迪在前8局壓制味全打線，飆出中職生涯新高的單場11次三振，沒有失分，幫助兄弟以1：0擊敗味全，持續坐穩龍頭寶座。
岳政華關鍵炸裂 兄弟搶下領先
猛象打線在3局下率先出擊，由岳政華一棒敲出陽春砲，這是徐若熙生涯所挨的第3支全壘打，兄弟1：0味全。雙方一路維持1分差直到7局結束，不過7局下出現意外插曲，味全重砲吉利吉撈遭到三振後，因為不滿好球帶，跟主審發生爭執後，遭到驅逐出場。
8局上續投的克迪，一度遭遇失分危機，好險最終讓李凱威擊出三壘側滾地球，安全度過危機，前8局只被敲出3支安打，沒有失分，且狂飆出中職生涯最高的單場11次三振。
小黑驚險關門 兄弟守住龍頭
兄弟「小黑」吳俊偉在9局上登板關門，郭嚴文險些敲出雙殺打，但經過電視輔助判決後改判，形成一出局、一壘有人局面，雖然三振瑪仕革斯．俄霸律尼，但對蔣少宏投出四壞球保送，出現得點圈危機，好在最終讓郭天信打出一壘側滾地球，成功完成刺殺，為兄弟守下1分差。
在兄弟擊敗味全後，也暫時拉開和樂天的距離，持續穩坐戰績龍頭。先發克迪主投8局，僅被敲3支安打，沒有失分，並飆出在中職新高的單場11次三振，收下本季第5勝，而徐若熙則是先發6局僅失1分，無奈吞下本季第3敗。
高國麟2分安建功 富邦逆轉勝樂天
富邦悍將作客樂天桃猿的比賽，富邦派出羅戈先發，交手前場投出本季代表作的樂天土投陳克羿，前3局都沒有讓對方打線得到分數，直到4局下，樂天指定打擊林承飛，在一壘有人情況下，從羅戈手中敲出1發右外野方向的兩分砲，為樂天取得2：0領先。
來到6局上，富邦攻佔上二壘，結果陳克羿發生暴投失誤，讓二壘跑者蔡佳諺 輕鬆跑上三壘，並由李宗賢的高飛犧牲安打送回，為富邦跑回球隊第1分。富邦在7局上延續攻勢，攻佔一、三壘後，高國麟敲出適時的右外野安打，一棒送回逆轉分，幫助富邦反倒以3：2領先樂天。
樂天8局上派出鐵牛棚成員之一的莊昕諺，卻仍被富邦打線攻破，池恩齊、申皓瑋接連敲安，為富邦攻下1分保險分，富邦最後派出富藍戈、曾峻岳合力守下分差，以4：2擊敗樂天，中止近期的4連敗。此外，在富邦的逆轉勝助攻下，兄弟和樂天的勝差來到1.5場。
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猛象打線在3局下率先出擊，由岳政華一棒敲出陽春砲，這是徐若熙生涯所挨的第3支全壘打，兄弟1：0味全。雙方一路維持1分差直到7局結束，不過7局下出現意外插曲，味全重砲吉利吉撈遭到三振後，因為不滿好球帶，跟主審發生爭執後，遭到驅逐出場。
8局上續投的克迪，一度遭遇失分危機，好險最終讓李凱威擊出三壘側滾地球，安全度過危機，前8局只被敲出3支安打，沒有失分，且狂飆出中職生涯最高的單場11次三振。
小黑驚險關門 兄弟守住龍頭
兄弟「小黑」吳俊偉在9局上登板關門，郭嚴文險些敲出雙殺打，但經過電視輔助判決後改判，形成一出局、一壘有人局面，雖然三振瑪仕革斯．俄霸律尼，但對蔣少宏投出四壞球保送，出現得點圈危機，好在最終讓郭天信打出一壘側滾地球，成功完成刺殺，為兄弟守下1分差。
在兄弟擊敗味全後，也暫時拉開和樂天的距離，持續穩坐戰績龍頭。先發克迪主投8局，僅被敲3支安打，沒有失分，並飆出在中職新高的單場11次三振，收下本季第5勝，而徐若熙則是先發6局僅失1分，無奈吞下本季第3敗。
高國麟2分安建功 富邦逆轉勝樂天
富邦悍將作客樂天桃猿的比賽，富邦派出羅戈先發，交手前場投出本季代表作的樂天土投陳克羿，前3局都沒有讓對方打線得到分數，直到4局下，樂天指定打擊林承飛，在一壘有人情況下，從羅戈手中敲出1發右外野方向的兩分砲，為樂天取得2：0領先。
來到6局上，富邦攻佔上二壘，結果陳克羿發生暴投失誤，讓二壘跑者蔡佳諺 輕鬆跑上三壘，並由李宗賢的高飛犧牲安打送回，為富邦跑回球隊第1分。富邦在7局上延續攻勢，攻佔一、三壘後，高國麟敲出適時的右外野安打，一棒送回逆轉分，幫助富邦反倒以3：2領先樂天。
樂天8局上派出鐵牛棚成員之一的莊昕諺，卻仍被富邦打線攻破，池恩齊、申皓瑋接連敲安，為富邦攻下1分保險分，富邦最後派出富藍戈、曾峻岳合力守下分差，以4：2擊敗樂天，中止近期的4連敗。此外，在富邦的逆轉勝助攻下，兄弟和樂天的勝差來到1.5場。