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輝達財報將揭曉！市場情緒謹慎、美股狹幅揚升　道瓊再創歷史新高

國際中心徐筱晴／綜合報導

▲投資人正在等待人工智慧巨頭輝達財報以及本週稍晚重要經濟數據出爐，投資情緒謹慎，美股週二（27）狹幅揚升。（圖／美聯社／達志影像）
▲投資人正在等待人工智慧巨頭輝達財報以及本週稍晚重要經濟數據出爐，投資情緒謹慎，美股週二（27）狹幅揚升。（圖／美聯社／達志影像）
投資人正在等待人工智慧（AI）巨頭輝達（NVIDIA）財報以及本週稍晚重要經濟數據出爐，投資情緒謹慎，美股週二（27）狹幅揚升，道瓊工業平均指數再創新高，費半指數大漲逾1%。

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隨著投資人聚焦輝達財報能否再次優於市場預期，輝達漲逾1%，費半收紅超1%。標普500指數上漲0.15%，收於5625.80點；那斯達克指數上漲0.16%，收於17754.82點，道瓊工業指數上漲0.02%，連續第二次創下收盤紀錄。

輝達財報前夕

總市值超過3兆美元的半導體公司輝達將於週三（28）公布最新財報，投資人準備迎接股價雙向大幅波動。該公司股價週二上漲1.46%至每股128.30美元，該股今年迄今漲幅超過150%，較2022年10月熊市低點反彈1000%。

投資者爭論輝達公布的業績能否再次達到預期，股市難以站穩腳跟。雖然先前有報導稱輝達的新款Blackwell晶片系列的部分版本將推遲上市，但大多數分析師認為，現有產品需求量足夠龐大，因此這些障礙並不重要。輝達尚未就此事發表評論。

彭博行業研究分析師Kunjan Sobhani表示，輝達的業績很可能大幅超出預期，並上調第三季度業績預期，銷售額將比預期高出個位數百分比。「然而對Blackwell晶片延遲的擔憂可能會影響2025財年的預期，這使得管理層的評論變得至關重要。」

瑞銀財富管理全球首席投資總監海費爾（Mark Haefele）表示，儘管科技領域短期內可能會出現波動，但人工智慧的成長前景依然完好，「本周輝達的業績以及蘋果即將推出的iPhone將成為值得關注的關鍵催化劑。我們不以單一公司為目標，而是對半導體和軟體行業優質AI受益者保持樂觀態度。」

通膨指標倒數計時

投資人正在倒數聯準會青睞的通膨指標的重要更新，聯準會主席鮑爾明確表示降息迫在眉睫，證實了人們對9月政策轉向的普遍信心。

投資者正在等待週五，屆時政府將公布最新的通膨數據，即7月份的個人消費和支出報告（PCE）。這是聯準會首選的通膨指標，聯準會已暗示人們期待已久的降息即將到來。目前交易員大抵預測聯準會在9月降息1碼 (25個基點)。

經濟數據

美國8月消費者信心指數遠高於市場預期，並較7月修正值略升。該數據可能有助於增強消費者信心，儘管面臨通膨壓力，但消費者仍保持堅挺。消費者支出佔美國經濟活動的近70%。與就業市場一樣，這也是經濟的一個強勁領域。

焦點個股

蘋果公司上漲0.37%至每股228.03美元。距離蘋果最大活動秋季發表會僅剩兩週時間，不過蘋果在此時宣布內部員工帕雷克（Kevan Parekh）為新任財務長，將於明年1月1日接替即將退休的老將梅斯特里（Luca Maestri）。

Meta下跌0.39%，執行長馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）週二（27日）聲稱，拜登政府向其公司施壓，要求其「審查」與新冠疫情 (Covid-19) 相關的內容，他對公司接受這些要求的決定感到遺憾。

京東集團週二盤中聞訊股價急拉，收紅2.25%至每股26.38美元。京東宣布，董事會已批准一項新股份回購計劃，計劃回購高達50億美元的股票，以安撫擔心中國消費市場低迷可能進一步惡化的投資者。

道瓊工業指數終場微漲9.98點，或0.02%，收在41250.50點。

標普500指數小漲8.96點，或0.16%，收在5625.80點。

以科技股為主的那斯達克指數上揚29.05點，或0.16%，收在17754.82點。

費城半導體指數挺升56.29點，或1.10%，收在5153.63點。

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