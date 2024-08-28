輝達財報將揭曉！市場情緒謹慎、美股狹幅揚升　道瓊再創歷史新高

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投資人正在等待人工智慧（AI）巨頭輝達（NVIDIA）財報以及本週稍晚重要經濟數據出爐，投資情緒謹慎，美股週二（27）狹幅揚升，道瓊工業平均指數再創新高，費半指數大漲逾1%。隨著投資人聚焦輝達財報能否再次優於市場預期，輝達漲逾1%，費半收紅超1%。標普500指數上漲0.15%，收於5625.80點；那斯達克指數上漲0.16%，收於17754.82點，道瓊工業指數上漲0.02%，連續第二次創下收盤紀錄。總市值超過3兆美元的半導體公司輝達將於週三（28）公布最新財報，投資人準備迎接股價雙向大幅波動。該公司股價週二上漲1.46%至每股128.30美元，該股今年迄今漲幅超過150%，較2022年10月熊市低點反彈1000%。投資者爭論輝達公布的業績能否再次達到預期，股市難以站穩腳跟。雖然先前有報導稱輝達的新款Blackwell晶片系列的部分版本將推遲上市，但大多數分析師認為，現有產品需求量足夠龐大，因此這些障礙並不重要。輝達尚未就此事發表評論。彭博行業研究分析師Kunjan Sobhani表示，輝達的業績很可能大幅超出預期，並上調第三季度業績預期，銷售額將比預期高出個位數百分比。「然而對Blackwell晶片延遲的擔憂可能會影響2025財年的預期，這使得管理層的評論變得至關重要。」瑞銀財富管理全球首席投資總監海費爾（Mark Haefele）表示，儘管科技領域短期內可能會出現波動，但人工智慧的成長前景依然完好，「本周輝達的業績以及蘋果即將推出的iPhone將成為值得關注的關鍵催化劑。我們不以單一公司為目標，而是對半導體和軟體行業優質AI受益者保持樂觀態度。」投資人正在倒數聯準會青睞的通膨指標的重要更新，聯準會主席鮑爾明確表示降息迫在眉睫，證實了人們對9月政策轉向的普遍信心。投資者正在等待週五，屆時政府將公布最新的通膨數據，即7月份的個人消費和支出報告（PCE）。這是聯準會首選的通膨指標，聯準會已暗示人們期待已久的降息即將到來。目前交易員大抵預測聯準會在9月降息1碼 (25個基點)。美國8月消費者信心指數遠高於市場預期，並較7月修正值略升。該數據可能有助於增強消費者信心，儘管面臨通膨壓力，但消費者仍保持堅挺。消費者支出佔美國經濟活動的近70%。與就業市場一樣，這也是經濟的一個強勁領域。公司上漲0.37%至每股228.03美元。距離蘋果最大活動秋季發表會僅剩兩週時間，不過蘋果在此時宣布內部員工帕雷克（Kevan Parekh）為新任財務長，將於明年1月1日接替即將退休的老將梅斯特里（Luca Maestri）。下跌0.39%，執行長馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）週二（27日）聲稱，拜登政府向其公司施壓，要求其「審查」與新冠疫情 (Covid-19) 相關的內容，他對公司接受這些要求的決定感到遺憾。週二盤中聞訊股價急拉，收紅2.25%至每股26.38美元。京東宣布，董事會已批准一項新股份回購計劃，計劃回購高達50億美元的股票，以安撫擔心中國消費市場低迷可能進一步惡化的投資者。道瓊工業指數終場微漲9.98點，或0.02%，收在41250.50點。標普500指數小漲8.96點，或0.16%，收在5625.80點。以科技股為主的那斯達克指數上揚29.05點，或0.16%，收在17754.82點。費城半導體指數挺升56.29點，或1.10%，收在5153.63點。