美國8月消費者信心回升！創6個月新高　就業市場前景仍堪憂

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美國經濟評議會（Conference Board）27日公布調查顯示，美國8月消費者信心指數遠高於市場預期，並較7月修正值略升。分析認為原因出在於消費者對經濟和通膨更加樂觀，但對就業市場日益疲軟的擔憂同時加深。綜合媒體報導，美國經濟評議會調查顯示，美國8月消費者信心指數為103.3，寫下了6個月的新高，不僅遠高於市場預期，也略高於7月修正值101.9。這項指數衡量美國人對當前經濟狀況的評估以及未來六個月的前景。經濟評議會首席經濟學家皮特森（Dana Peterson）在聲明中表示，「整體消費者信心在8月升高，但仍保持在過去2年的狹幅區間內」。他指出，「消費者對當前就業情勢的評估雖然仍然樂觀但持續減弱，對未來就業市場的評估更為悲觀」消費者支出占美國經濟活動的近70%，經濟學家密切關注美國消費者感受的跡象。美國7月公布的就業數據遠低於預期，導致股市一度大跌，並且引發經濟衰退疑慮。不過市場站穩腳步的速度幾乎和當初大跌時一樣快，貨幣政策制定者強調，以歷史標準來看，美國就業市場仍相對穩健。