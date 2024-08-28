48歲劉謙確診肺腺癌！春晚結束才動刀「人生體驗」　戒掉多年菸癮

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▲劉謙今年第五度登上大陸春晚，不過卻因為主持人失誤導致魔術表演出包，登上微博熱搜。（圖／劉謙微博）

48歲知名魔術師劉謙曾經拿下世界魔術最高獎項，與大衛考柏菲齊名，也是首位獲得此榮譽的華人，感情方面，與圈外人老婆王希怡結婚10年，育有1子。劉謙今年2月就醫檢查確診肺腺癌，但他不想影響大陸春晚的表演，演出結束才接受手術，劉謙近日返台錄影，透露目前定期回診追蹤，也戒掉多年菸癮。據《鏡週刊》報導，劉謙表示，3、4年前例行健康檢查發現肺部長結節，年初回診發現罹患肺腺癌零期，醫生說「預測遲早會變壞」，他決定等春晚表演結束後再入院動刀切除，2月中完成手術的他，恢復狀況不錯，劉謙對罹癌很樂觀，傳簡訊告知親友「我得肺腺癌，人生體驗」，媽媽很緊張，老婆虧他：「腦子有問題！」劉謙表示，自己的小叔前一陣子因為肺癌離世，加上本身有抽菸，擔心家族遺傳病史，才決定儘早動手術比較安心，他說現在參加飯局，有人邀約喝酒或遇到自己不想做的事，便能以「我是一個得肺腺癌的人」為由推託。劉謙今年相隔5年登上央視春晚，進行撲克牌魔術表演時，主持人表情慌亂、面有難色，還向旁人求助，導致演出穿幫，傳出劉謙含淚離開舞台，脫口「估計以後再也無法參加春晚了」，時隔3個月他受訪回應此事，高EQ表示：「本來就不可能每一個人都成功。」