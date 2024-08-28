鄭文燦遭求處12年！王鴻薇怒批綠媒、司法雙標　只比高虹安多5年

行政院前副院長鄭文燦涉嫌在桃園市長任內收賄，昨遭桃園地檢署起訴，檢方建請求刑12年。國民黨立委王鴻薇說，鄭文燦收賄500萬元，比新竹市前市長高虹安多了40倍，但是被說是求處「重判」12年，其實比高虹安只多了5年，鄭文燦的案件，事實上就是把民進黨雙標，政治惡鬥的嘴臉，展現給大家看。
王鴻薇在臉書說，媒體雙標毫不意外，許多前幾天針對民眾黨主席柯文哲的口誅筆伐的親綠媒體，面對到鄭文燦的案件，不是噤聲就是裝死，千萬不要忘了鄭文燦的收賄，相比柯文哲的帳務問題，鄭文燦涉及的實實在在犯罪，房間都被搜出巨款，綠媒不敢也不願討論，雙標的嘴臉根本毫不掩飾。
王鴻薇說，事實上，鄭文燦偵查起訴過程，內鬥斧鑿痕跡相當明顯，之前聲押、搜索都經歷檢院大戰，一度不可開交僵持不下，不要說鄭文燦現在還有財產來源不明罪偵辦中，未來這場司法大戰可以想像，會隨著民進黨內鬥越演越烈，檢方的阻力也會越來越大。鄭文燦就是民進黨照妖鏡，把他們的難堪、惡鬥嘴臉，攤在世人面前。
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王鴻薇說，事實上，鄭文燦偵查起訴過程，內鬥斧鑿痕跡相當明顯，之前聲押、搜索都經歷檢院大戰，一度不可開交僵持不下，不要說鄭文燦現在還有財產來源不明罪偵辦中，未來這場司法大戰可以想像，會隨著民進黨內鬥越演越烈，檢方的阻力也會越來越大。鄭文燦就是民進黨照妖鏡，把他們的難堪、惡鬥嘴臉，攤在世人面前。
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