陳智菡稱柯文哲買商辦是為黨務發展　預告明天記者會只談帳務

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民眾黨主席柯文哲在亂帳門後，接連爆出妻子陳佩琪賞豪宅、自己以選舉補助款購置商辦等醜聞。民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡今（28）日表示，有關政治獻金帳務部分，將在明天召開記者會一一說明。至於外界質疑商辦用途？陳智菡則強調，柯文哲不是挪為私用的概念，「所有規劃都是希望以黨的發展為主」。陳智菡今天在黨部樓下受訪，有關媒體報導檢調查出有4筆、1300萬元金流流向不明。陳智菡指出，其實第一次記者會就已經告訴大家，被虛報的不只有尼奧跟時樂公司的916萬，當時就公布會計師端木正漏報多達9筆、2千多萬元。陳智菡強調，因為被漏報，會計師才去做這樣的虛帳填補金額，「這些單據都在，而且都是用於選舉支出。」至於柯文哲昨天表示周四要開記者會，陳智菡今天則進一步說明，是聚焦政治獻金亂帳的部分為大家釐清，若媒體記者有一些項目使用等疑慮，也都會一一進行說明。有關柯文哲使用選舉補助款購置個人商辦，且直接當起包租公？陳智菡則強調，國、民兩黨也是3分之1直接捐給黨，「這是各黨一致的做法」，剩下三分之二是要回捐用於黨務或公益，各黨都有不同作法。她表示，「柯文哲不是挪為私用的概念，所有規劃都是希望以黨的發展為主。」媒體追問，到底個人辦公室是要給黨用還是自己用？陳智菡則說，個人辦公室或智庫發展都是考量之一。