京華城案新進展！檢廉傳喚威京集團沈慶京　議員應曉薇疑遭約談

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檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲在北市長任內，將京華城案將土地容積率提高至840％，疑涉圖利案，近2個多星期約談台北市政府都市計畫審議委員會10多名委員後，今（28）日傳出檢廉兵分多路發動搜索京華城負責人、威京集團總部主席沈慶京，以及台北市議員應曉薇共5、6人到案，其中應曉薇疑為京華城案牽線人，廉政署稍晚將沈、應陸續移送北檢複訊。台北市京華城的容積率於柯文哲市府任內暴增到840%，遭外界質疑護航業者，北檢今年5月間分他字案偵辦，將柯文哲等人列為貪污治罪條例被告，指揮廉政署北部地區調查組蒐證，並約談北市前副市長彭振聲等相關人員。日前才出席「京華城容積違失專案調查小組」會議的台北市前副市長彭振聲，遭檢廉約談後移送北檢複訊，檢方訊後依貪污治罪條例，諭令限制出境、出海、住居，成為全案第一個遭到強制處分的被告。今天傳出台北地檢署一早指揮廉政署兵分多路展開搜索約談行動，搜索京華城負責人、威京集團總部主席沈慶京等人辦公室及住處，並約談沈慶京。而根據《中時新聞網》報導，台北市議員應曉薇也在約談名單內，柯文哲指示前北市副市長彭振聲召開都委會討論前，曾於2020年3月10日出席台北市議員應曉薇的便當會，應女就京華城案向柯陳情，外界質疑應女為京華城案牽線人。據了解，柯文哲涉及京華城、北士科、北市萬大魚果市場3大圖利案、以及柯政治獻金「假帳案」，北檢除魚果市場案外，其餘3案都已發動相關偵查行動。