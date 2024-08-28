企業加薪有望？卓榮泰：產業界在思考如何進行

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行政院長卓榮泰今（28）日在上任101天之際，親自主持「行動創新AI內閣執政101記者會」，會後受訪時被問及企業為勞工加薪一事，對此說明政府為軍公教加薪3％，也希望民間產業能夠加油，每每到產業界致詞談話，都會提到這段，而掌聲跟過去比較也越來越多，表示大家已經在思考如何進行，至於最低工資是否調整？重申經濟成長果實全民共享的態度，認為最低工資審議委員會將朝這方向去討論。卓榮泰今日親自主持「行動創新AI內閣執政101記者會」，會後被問及企業替勞工加薪一事，回應表示，政府為軍公教加薪3％，也希望民間產業能夠加油，自己每次產業界致詞談話，都會提到這段，而掌聲跟過去比較也越來越多，表示大家已經在思考如何進行。至於是否調整最低工資，卓榮泰多，近期也會進行討論，委員會將會衡量經濟成長率、消費者指數進行討論，要給委員們討論的空間，強調經濟成長果實全民共享，認為委員會會朝這方向討論，減少產業衝擊、給勞工朋友生活穩定同時符合社會期待，而在委員會討論前，自己不宜做出定論。