金金併陷三角戀！中華信評將新光金列「信用觀察發展中」名單

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國內第二樁金金併陷「三角戀」，中信金要「公開收購」新光金，台新金則推「換股」合意併購新光金，並有意進一步提高換股比例。對此，中華信評公司認為，併購案結果存在不確定性，因此，將新光金及其主要子公司的評等，置入「信用觀察發展中」名單，也代表可能會確認、調降、或調升對新光金集團各營運子公司的評等。今（2024）年8月22日，台新金與新光金宣布雙方將協議進行合併，台新金集團將發行新普通股，並以每0.6022股普通股換取新光金控1股。這項交易仍需在10月9日召開的股東大會中獲得股東同意，並需取得金管會的核准。若合併最終完成，台新金將成為存續公司，並將更名為「台新新光金控公司」同時，在8月23日，中信金董事會也通過將在公開市場收購新光金的計劃，收購上限最高達51%普通股，該計劃將在獲得主管機關核准後進行，並將以此作為中信金可能進一步併購新光金的第一階段，中信金這次擬以4.09元的現金加上0.3132股普通股換取新光金控1股在市場進行公開收購。不過，中華信評認為，台新金或中信金對新光金行潛在合併案的結果存在不確定性，將新光金及其主要子公司評等置入「信用觀察發展中」名單，代表中華信評可能會確認、調降、或調升對新光金及其各營運子公司的評等，而且以上可能採取的評等行動，不僅需視股東與主管機關是否核准各筆交易案而定，亦需取決於中華信評對於這項併購交易對於新光金各營運子公司的財務與業務風險狀況造成的影響所進行的評估。中華信評表評估重點將集中在包括交易完成後新光金集團的營運表現與資本結構，特別是該集團核心營運子公司新光人壽的資本強度與資本管理政策上。若中華信評認為，此次合併案將可使新光金控集團的信用結構因為透過財務實力更為強健的母公司的財務資源而獲得提升，中華信評可能會調升新光金控各主要營運子公司的評等。若合併案最終未能實現，則新光金控的評等將維持不變。若合併案最終未能實現，加上中華信評認為，新光人壽因突發性的市場波動而未能維持其財務狀況，中華信評可能會調降低新光集團主要子公司的評等。中華信評預計會在對合併後集團的營運和財務結構，以及收購方對新光金控核心營運子公司新光人壽採取的資本管理政策進行充分瞭解後，解除新光金控的「信用觀察」狀態。