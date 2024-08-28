秀「太極」比喻與賴清德互動　卓榮泰：他多說一點、我多做一點

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行政院長卓榮泰今（28）日在上任101天之際，親自主持「行動創新AI內閣執政101記者會」，會後受訪時被問及與總統賴清德的互動，對此他秀出智慧手錶上的「太極圖」，說總統有時候多說一點、多指示一點，自己則是有時候多做一點、多執行一點，也讓大家看到行政團隊，指揮清楚、分工明細，彼此了解並共同負責。卓榮泰今日親自主持「行動創新AI內閣執政101記者會」並接受媒體提問，被問及與總統賴清德兩人間的互動，他秀出智慧手錶上的「太極圖」，說總統有時候多說一點、多指示一點，自己則是有時候多做一點、多執行一點，成為圓滿的弧線，讓社會看到行政團隊指揮很清楚、分工很明細，而且彼此了解，共同負責的態度下工作。卓榮泰拿颱風凱米勘災為例，執政團隊打團體戰，府院兵分多路，在2、3天內把一個多禮拜要做的工作完成，這就是團隊運作。至於立院新會期開議在即，卓榮泰說，朝小野大是事實，並已經歷一個會期，相信下會期面臨總預算審查 狀況一定會比現在更緊張，立院變化多，希望利用上會期結果，人民希望看到什麼或不願看到什麼，大家心中都有一把尺。卓榮泰表示，若總預算沒辦法如期通過，不僅會影響到明年度中央政府運作，甚至影響對地方政府補助，這責任沒有人能負擔的起，相信委員們也有共同的想法，強調政院仍會秉持誠意溝通、人民優先的原則，與立法院互動。