《拜託了，媽媽》曹寶兒要嫁了！老公身分曝光　女神婚後不會退休

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▲曹寶兒強調婚後不會離開演藝圈，將會以演員的身分繼續拍出好作品，回饋觀眾。（圖／曹寶兒IG）

▲金秀賢（左圖）演完《淚之女王》後，與曹寶兒主演犯罪喜劇《山寨人生》。（圖／soohyun_k216、xxadoraa）

▲▼曹寶兒將成為秋天新娘，婚禮不對外公開，相當低調。（圖／曹寶兒IG）

南韓女星曹寶兒出道12年，演過《住在清潭洞》、《福秀回來了》、《離別已別離》等戲劇代表作，2015年《拜託了，媽媽》、2020年和李棟旭合作的《九尾狐傳》為台灣觀眾所熟知，33歲的她今（28）日被爆料將與圈外男友結婚，婚期定在10月，本人稍早透過經紀公司證實，透露婚後會繼續從事演藝工作。據韓媒《JTBC》報導，知情人士爆料，曹寶兒將在10月和圈外伴侶於華克山莊酒店（Walkerhill Hotels & Resorts）舉辦婚禮，曹寶兒的經紀公司表示，婚宴會在首爾某場地以私人的形式舉行，不願證實是否為報導所說的飯店。公司接著說：「對於一直以來以堅定、溫暖的心支持和關注趙寶兒的所有人，我們表達深深地感謝，請大家給予趙寶兒熱烈的祝福。 」趙寶兒本人回應：「我會繼續以演員的身分盡最大的努力，以報答大家對我的愛。」曹寶兒曾經說想在30歲出頭結婚、生小孩，組織一個家庭，她很開心這個願望已經實現；曹寶兒剛完成和金秀賢搭檔的黑色喜劇《山寨人生》（暫譯），該劇描述一位男子在20世紀末因為失業投身於山寨貨品買賣，最終成為21世紀的全球「山寨之王」，其他演員還有金材昱、李宰旭，預計2025年在Disney+播出。