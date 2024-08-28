中國機器人展找女模特扮裝　竟當場「開放亂摸」

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中國北京上周舉行「2024世界機器人大會」，現場展出多款人形機器人，但近日遭影片爆料，現場出現由真人模特裝扮的機器人，廠商似乎故意不說這些機器人是真人，甚至開放現場民眾用手觸摸。社群平台X的知名帳號「李老師不是你老師」分享數段影片，25日在北京世界機器人大會上，有廠商聘請真人模特假扮成仿真機器人表演，但廠商似乎並未向現場觀眾說明這些機器人其實是真人模特，觀眾以為是機器人，紛紛對模特上下其手。影片畫面中可看到，有些模特身旁有助理緊跟，適時幫其補妝、擦汗、吹風，也有模特在休息時就坐在旁邊吃東西。當這些模特群眾包圍時，只見多人手朝著模特的臉捏下去，甚至手直接放在模特的嘴上，試圖將她的口紅擦掉。這個狀況讓中國網友直呼「中國什麼都造假」、「本來是來Cosplay的，結果妥妥地被猥褻了」，「模特兒沒有現場翻臉，看來是早就知道會被亂摸了」亦有人質疑，現場觀眾可能有發現，但「看破不說破，摸的人未必不知道」。