全球最長跨海纜車在這！超美海景旁有羅馬競技場　越南歐洲小鎮曝

越南富國島成為近幾年IG卡的熱門景點，除了知名五星級飯店一晚才兩千，島上擁有眾多浮誇的造景，全球最長海景纜車也在富國島，纜車旁還有一個日落小鎮堪稱「迷你版歐洲」，旁邊還有羅馬競技場、地中海建築和親吻之橋，搭纜車到對岸後更有刺激的水上遊樂園，可以玩上一整天。
要搭乘全球最長纜車，旅客要從富國島的最南部An Thoi出發，行駛到Hon Thom島，總共有7899.9公尺長，纜車搭乘時間大約25分鐘，從纜車上往下望就能看到一整片富國島海景，風景十分壯觀。
「An Thới纜車站」旁有羅馬競技場，除了整個建築都以古羅馬為主題，更有老舊的仿古牆、巨大柱子，以及超華麗的噴水池，滿滿的歐洲氛圍讓人流連忘返。另外，附近的「日落小鎮」座落在西南岸臨海山丘，以地中海風情打造，繽紛的彩色小屋不但很好拍照，視覺上也十分療癒。
纜車系統是由越南知名房地產開發商－太陽集團（Sun Group）投資，屬於該島南部「太陽世界自然公園」（Sun World Hôn Thơm Nature Park）的首件投資計畫，在2018年才完工啟用，纜車系統最高速度可達到每秒8.5米，從開始到最後一站的總時間約15分鐘，該系統有69輛車廂，每個車廂最多乘載30名乘客，並採用最新的三索纜車技術。
越南富國島是近幾年新興的旅遊勝地，過去曾是台灣退守的國軍避難之地，也曾經關押過共產黨的政治犯，然而民間財團和國際飯店品牌進駐，讓富國島在十年內從監獄島蛻變成「天堂渡假島」，而台灣更是富國島的第二大客源國 ，如果住在富國島的北部，還能前往秘境「海星沙灘」，以及富國大世界「不夜城」，交通十分便利。
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「An Thới纜車站」旁有羅馬競技場，除了整個建築都以古羅馬為主題，更有老舊的仿古牆、巨大柱子，以及超華麗的噴水池，滿滿的歐洲氛圍讓人流連忘返。另外，附近的「日落小鎮」座落在西南岸臨海山丘，以地中海風情打造，繽紛的彩色小屋不但很好拍照，視覺上也十分療癒。
纜車系統是由越南知名房地產開發商－太陽集團（Sun Group）投資，屬於該島南部「太陽世界自然公園」（Sun World Hôn Thơm Nature Park）的首件投資計畫，在2018年才完工啟用，纜車系統最高速度可達到每秒8.5米，從開始到最後一站的總時間約15分鐘，該系統有69輛車廂，每個車廂最多乘載30名乘客，並採用最新的三索纜車技術。
越南富國島是近幾年新興的旅遊勝地，過去曾是台灣退守的國軍避難之地，也曾經關押過共產黨的政治犯，然而民間財團和國際飯店品牌進駐，讓富國島在十年內從監獄島蛻變成「天堂渡假島」，而台灣更是富國島的第二大客源國 ，如果住在富國島的北部，還能前往秘境「海星沙灘」，以及富國大世界「不夜城」，交通十分便利。