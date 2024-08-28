梗圖大戰！「小草！營業中」酸爆柯文哲　柯粉不忍做圖反酸賴清德

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知名人氣插畫家「爵爵&貓叔」近日在社群分享一張梗圖，內容是模仿串流平台Netflix影集的介面，這個影集戲劇名稱被KUSO為「爽吧？小草！營業中」，每集劇情介紹都狂酸柯文哲近期相關爭議；結果「爵爵&貓叔」今日貼出，小草可能氣不過也製作了一張圖，劇名叫「不夠善良的我們」，反酸總統賴清德。各集介紹也非朝有趣，第一集為「把國家還給你，把發票還給我」，內容則是「一群蚵家人從無到有，從醫界攜手經營政治生意，不僅學會分工合作拆帳，吃完不擦嘴真的有夠神奇，沒了就再割，可割可棄柯家農場，到底如何永續經營呢」；第二集則是「沒有錯為什麼要辭職」，內容為「為什麼要辭職呢？究竟是為了什麼？國鯧都笑了！來自藍色力量的逼宮，是否招架得住」。第三集為「白內帳！？」，內容則是「選完帳務關掉就好，錢夠就好，但如果什麼都不知道，可以去死！到了我身上，我是真的不知道！（蚵媽：你們會被雷攻打死，會被神明罰）」；第四集為「居住贈億，1點2億」，內容則是「沒有啦！我就東看看西看看！想要我兒子結婚有房子住嘛！早點結婚娶媳婦抱孫子有錯嗎？」。第五集為「只要你們不放棄，補助款就有著落了」，內容則是「4300萬還沒準備裝潢，反正給兒子去經營也很好阿！反正再割就有！吃了零知草人會功力大增」。至於第六集雖無詳細內容，但預告名稱則是「土城找安」，暗指柯文哲跟高虹安一樣會被判刑。網友紛紛來朝聖留言喊「好細節好喜歡」、「發瘋太愛了」，還有網友敲碗續集「請問未來還有第二季嗎」，也有網友說，「拜託Netflix 拍一下啦」，更重新命名為「Netflix特輯：台灣邪教之興起與墜落」。不過，小草可能氣不過也製作了一張圖，劇名叫「不夠善良的我們」，反酸總統賴清德。