京華城容積案！應曉薇出國前遭檢警拘提　今搜索辦公室移送北檢

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民眾黨主席柯文哲在北市長任內，將京華城案將土地容積率提高至840％，遭質疑涉嫌圖利，繼約談台北市政府都市計畫審議委員會10多名委員後，今（28）日北檢兵分多路搜索威京集團總部及京華城負責人、威京集團主席沈慶京及國民黨台北市議員應曉薇等，由於檢方認為應曉薇涉嫌重罪，恐有逃亡之虞，因此在27日晚間將其拘提，並於今天上午前往議會辦公室搜索，對此，應曉薇稍早被帶離辦公室時除感謝外界關心外，也強調身正不怕影子斜。據了解，台北市京華城的容積率於柯文哲市府任內暴增到840%，因此遭外界質疑護航業者，北檢今年5月間分他字案偵辦，並將柯文哲等人列為貪污治罪條例被告，指揮廉政署北部地區調查組蒐證，同時約談北市前副市長彭振聲等相關人員。日前才出席「京華城容積違失專案調查小組」會議的台北市前副市長彭振聲，遭檢廉約談後移送北檢複訊，檢方訊後依貪污治罪條例，諭令限制出境、出海、住居，成為全案第一個遭到強制處分的被告。今天台北地檢署一早指揮廉政署兵分多路，對京華城負責人、威京集團總部主席沈慶京等人辦公室及住處展開搜索，並約談沈慶京、應曉薇等人；由於柯文哲指示前北市副市長彭振聲召開都委會討論前，曾於2020年3月10日出席台北市議員應曉薇的便當會，應曉薇就京華城案向柯陳情，讓外界質疑應曉薇為京華城案牽線人。昨天晚間應曉薇出國前遭拘提到案，並在今天上午與檢警回到議會辦公室搜索，稍早應曉薇離開辦公室時表示，身正不怕影子斜，自己一點也不會覺得委屈，不論是市民、集團或是任何人，身為民代就應該將陳情轉知台北市府協助。