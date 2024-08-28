林右昌代表賴清德訪美13天　行程曝光「赴華府智庫演說」

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民進黨秘書長林右昌將在本月底代表黨主席賴清德出訪，展開為期13天的美國行。林右昌今（28）日表示，賴清德希望台灣與美國、歐洲及日本等國家，有頻繁的非定期或定期交流，尤其台灣在世界的能見度越來越高，此時正是走出去的好時機。林右昌將在8月31日至9月12日訪問美國五座城市，包括紐約、華府、休士頓、洛杉磯、舊金山。同行者包含社運部主任江志銘、國際部副主任陳文昊，及一位隨行秘書。林右昌指出，民進黨全代會後，黨部啟動全國下鄉行動，此行從國內延伸到國外，強化國內跟海外黨部和僑界之間的互動連結，他將視察民進黨在美的三個黨部和駐美代表處，並在美中、美西及美南安排宣講。林右昌表示，他將赴華府全球台灣研究中心（GTI）發表公開演講、拜訪美國非營利組織台灣人公共事務會（FAPA）總部、參訪當地新創產業、參加美西黨部黨慶活動等，也會與智庫進行閉門交流。林右昌提到，台灣處在一個世界變化的局面，賴清德非常鼓勵從政同事出國訪問，強化國際外交能力，而台灣在世界能見度越來越高，賴清德希望能強化與美國、歐洲、日本等國家更頻繁、定期的互動跟交流。另外，傳出賴清德有意過境美國出訪中南美洲，但府則是駁斥相關訊息，而該出訪，是否派林右昌當先鋒？林右昌回應，這是黨部政黨外交的行程， 而總統出訪會由府方規劃跟安排，與此行無關。