國內爆「食人菌」個案！8歲女童插管、洗腎搶救　併發罕見紫斑症

日本最近爆發俗稱「食人菌」的侵襲性A型鏈球菌疫情，不只當地民眾緊張，國人赴日旅遊心情也受影響，但國內其實也有散發病例，不可輕忽。一名8歲女童日前發燒2天合併感冒及嘔吐症狀，到成大醫院治療，病情一度惡化，須插管並使用呼吸器，還緊急洗腎，檢驗證實感染A型鏈球菌，所幸後續搶救得宜，住院6週後已順利返家。
針對此病例，成大醫院小兒感染科主任沈靜芬說，女童到院時有呼吸急促和活動力下降的狀況，初步檢查發現罹患肺炎合併嚴重的發炎反應、代謝性酸中毒及急性腎功能損傷；由於病情急速惡化，隨即安排入住加護病房，同時插管合併使用呼吸器，且因已出現膿胸，須以胸管引流，另因急性腎功能損傷，還得進行緊急洗腎，以平衡體內電解質及水分。
沈靜芬指出，當時的檢驗結果顯示，女童感染A型鏈球菌，且因血壓相當不穩定，導致四肢循環欠佳，有缺血壞死的風險，甚至出現的罕見的四肢猛爆性紫斑症（Purpura Fulminans），醫療團隊及時使用局部血管擴張劑治療，四肢血流才有改善。
在照護女童的過程中，成大醫院結合小兒科重症團隊、小兒感染科、小兒腎臟科、小兒胸腔外科，與檢驗、護理、復健及兒童心理等專業合作，提供完善照顧，成功協助女童於住院6週後康復且無後遺症，得以順利出院。
沈靜芬表示，台灣過往有不少A型鏈球菌感染病例，近年因民眾和醫療人員警覺性提高，在早期診斷並積極使用抗生素，個案明顯減少，不過新冠疫情趨緩後，英國等歐洲國家的A型鏈球菌感染病例逐漸上升，日本最近也有多人感染，鏈球菌中毒休克症候群病例還創下新高，為2023年的3倍。
針對A型鏈球菌感染症狀，沈靜芬說，常見臨床表現包括咽喉痛、發燒、皮疹，少數病人會嘔吐及腹部不適，而當感染擴散至肺部時，可能開始咳嗽；特別需注意處理，少數感染者會進展為重症，若發生意識不清、昏迷、持續低血壓、皮膚變色，甚至或出現紫斑、呼吸困難時，恐已是重症早期症狀。
沈靜芬指出，A型鏈球菌釋放的外毒素會干擾身體正常功能，少數會導致嚴重感染併發毒性休克症，引起低血壓與多重器官損傷，這時病情惡化速度極快，死亡率超過50%。
對於A型鏈球菌感染的治療，沈靜芬說明，如可及時診斷並以抗生素積極治療，多數患者可於數天至數週內康復，但若未及時就醫，導致病情加重，便會有生命危險，提醒民眾應密切注意自身及家人健康，儘早就醫才能獲得妥善診治。
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沈靜芬指出，當時的檢驗結果顯示，女童感染A型鏈球菌，且因血壓相當不穩定，導致四肢循環欠佳，有缺血壞死的風險，甚至出現的罕見的四肢猛爆性紫斑症（Purpura Fulminans），醫療團隊及時使用局部血管擴張劑治療，四肢血流才有改善。
在照護女童的過程中，成大醫院結合小兒科重症團隊、小兒感染科、小兒腎臟科、小兒胸腔外科，與檢驗、護理、復健及兒童心理等專業合作，提供完善照顧，成功協助女童於住院6週後康復且無後遺症，得以順利出院。
沈靜芬表示，台灣過往有不少A型鏈球菌感染病例，近年因民眾和醫療人員警覺性提高，在早期診斷並積極使用抗生素，個案明顯減少，不過新冠疫情趨緩後，英國等歐洲國家的A型鏈球菌感染病例逐漸上升，日本最近也有多人感染，鏈球菌中毒休克症候群病例還創下新高，為2023年的3倍。
針對A型鏈球菌感染症狀，沈靜芬說，常見臨床表現包括咽喉痛、發燒、皮疹，少數病人會嘔吐及腹部不適，而當感染擴散至肺部時，可能開始咳嗽；特別需注意處理，少數感染者會進展為重症，若發生意識不清、昏迷、持續低血壓、皮膚變色，甚至或出現紫斑、呼吸困難時，恐已是重症早期症狀。
沈靜芬指出，A型鏈球菌釋放的外毒素會干擾身體正常功能，少數會導致嚴重感染併發毒性休克症，引起低血壓與多重器官損傷，這時病情惡化速度極快，死亡率超過50%。
對於A型鏈球菌感染的治療，沈靜芬說明，如可及時診斷並以抗生素積極治療，多數患者可於數天至數週內康復，但若未及時就醫，導致病情加重，便會有生命危險，提醒民眾應密切注意自身及家人健康，儘早就醫才能獲得妥善診治。
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