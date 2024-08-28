龍寶寶開學了！新北額滿國中多6所　明星學區代價曝：1300萬起跳

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▲陳傑鳴指出，房價不斷攀漲，額滿學校已擴增至新北第二環，精華區明星學區宅總價1,300萬起跳，現代孟母難為。（圖／全向科技房產中心提供）

暑假結束，龍寶寶們上國中開學日到！據新北市教育局資料，今年國中額滿學校共16所、年增6所，其中又以板橋擁有3所額滿學校最多。專家指出，「由於今年是龍寶寶年，學生人數暴增，故額滿學校也暴增6所，爸媽們應留意，額滿並非就一定是傳統定義的明星學校，千萬要當心！」此次位於新北市精華區包括「板橋、土城、新莊、三重、新店、永和、汐止」，共10所額滿學校，學區房價1年漲幅1.8%~11.4%不等，前三名依序為土城國中11.4%、丹鳳高中國中部9.5%、福和國中8.9%。進一步觀察區域個精華區房屋均單價，除了新店達觀國中29.6萬/坪(區域有許多知名逆向坡社區)，其它區域房價都站上4字頭，41.3~60.3萬坪，以一家三口適合居住的30坪房屋來說，等於總價約1,300萬起跳，全向科技房產中心總監陳傑鳴接受《NOWnews》訪問表示，即使少子化趨勢持續，爸媽們望子成龍、望女成鳳期許下，依舊挺進明星學區，讓周邊房市買氣居高不下，所以明星學區周邊房市依舊相當保值、抗跌。他進一步指出，觀察額滿學校周邊房價，可以發現近年新北市熱區亦有擴散至第二環跡象，如「土城、新莊」都不是地理位置上的「新北市第一環」(一橋之隔到台北市)，而是第二環，顯示不斷攀升的房價，已將購屋族排擠到第二環，甚至更遠。陳傑鳴特別提醒，爸媽們若有意挑選明星國中置產，應留意「假性額滿」情況，如今年適逢龍年，學生數特別多，部分往年非額滿國中，學生人數也暴增，另外，還有部分區域，是因為學區辦學數量較少，人數又突然爆資，導致的短暫額滿，與傳統定義的明星校區無關。最後，他感嘆，現在爸媽想要幫小孩卡一個明星學區宅越來越難了，新北市精華區，適合一家三口居住的中古屋代價就是1,300~1,800萬，新建案更是可怕，第一環喊價都已8~9字頭，板橋還有挑戰百萬趨勢，只能說現代爸媽想學孟母三遷已不容易。