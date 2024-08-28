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大聯盟新紀錄！兩隊投手名字加起來「28個字母」　2台將姓氏最短

記者路皓惟/綜合報導

▲明尼蘇達雙城投手Simeon Woods Richardson在對陣亞特蘭大勇士的比賽中，與勇士先發Spencer Schwellenbach聯手創下大聯盟歷史上先發投手名字最長的紀錄，共有28個英文字母。Richardson笑稱自己早就知道名字會破紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲明尼蘇達雙城投手Simeon Woods Richardson在對陣亞特蘭大勇士的比賽中，與勇士先發Spencer Schwellenbach聯手創下大聯盟歷史上先發投手名字最長的紀錄，共有28個英文字母。Richardson笑稱自己早就知道名字會破紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
MLB明尼蘇達雙城今（28）日在主場迎戰亞特蘭大勇士，勇士推出Spencer Schwellenbach掛帥先發，雙城則是派出Simeon Woods Richardson，根據大聯盟數據統計，本場比賽是大聯盟歷史上雙方先發投手名字最長的一場比賽，兩人的名字加起來一共有28個英文字母，兩人對決意外成為本場比賽的另一個焦點。

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Richardson名字成亮點　稱早知道會破紀錄

先前大聯盟名字最長對決紀錄為25個英文字母，一共有出現過6次，其中Richardson一人就佔了4次，其他兩次為1996年巨人William VanLandingham對上大都會Jason Isringhausen，以及1944年海盜Fritz Ostermueller對上費城人Ken Raffensberger。

在紅人Christian Encarnacion-Strand於2023年登上大聯盟之前，Richardson是大聯盟歷史上名字最長的選手，他曾表示自己在上大聯盟前就知道自己會破這個特殊的紀錄，「我早就意識到了，我的名字會從腰的這一邊到另一邊。」

大聯盟最短姓氏？　2名台將曾上榜

大聯盟歷史上名字最短的對決，是6個字母，在本賽季一共發生過兩次，分別為Luis Gil對上Colin Rea，以及Robbie Ray對決Bryan Woo，而曾經在大聯盟登場過的胡金龍、胡智為都是大聯盟歷史上姓氏最短的選手之一。


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