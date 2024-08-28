劉謙得肺腺癌首度發聲！親自揭露健康狀況　還會變多久魔術全說了

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▲劉謙今年第五度登上大陸春晚演出，不過卻因為主持人失誤導致魔術表演出包，登上微博熱搜。（圖／劉謙微博）

▲劉謙罹癌發文報平安，粉絲湧入替他加油、打氣。（圖／劉謙微博）

48歲魔術師劉謙從台灣綜藝節目發跡，近年事業重心放在對岸，曾經五度受邀登上大陸春晚表演，今（28）日本人罹患肺腺癌的消息曝光，2月中動完手術的他，恢復狀況良好，多年的菸癮也戒掉，稍早，劉謙發文報平安，「估計還能再變很久魔術！」劉謙在微博寫下：「謝謝大家的關心，我現在好的（得）很，還在巡演中，估計還能再變很久魔術！」並附上巡迴演出的宣傳影片，粉絲湧入打氣：「老闆注意休息，保重身體！我們劉謙魔術旅程140年LIVE見」、「我還要看一輩子老闆的魔術呢」、「老劉超強！好得很」、「多多休息、好好休息，不要自己太大工作強度，我也想看你變很久很久很久的魔術！」據《鏡週刊》報導，劉謙約4年前例行健康檢查發現肺部長結節，今年初回診確診肺腺癌零期，醫生說「預測遲早會變壞」，他不想影響已經排定的春晚演出，決定結束後再入院動切除手術，劉謙對罹癌很樂觀，傳簡訊告知親友「我得肺腺癌，人生體驗」，媽媽很緊張，老婆王希怡虧他：「腦子有問題！」劉謙今年睽違5年登上央視春晚，進行撲克牌魔術表演時，主持人疑似做錯指令，表情慌亂、面有難色，還向旁人求助，導致演出穿幫，傳出劉謙當下含淚離開舞台，脫口「估計以後再也無法參加春晚了」，時隔3個月他接受訪問，高EQ表示：「本來就不可能每一個人都成功。」