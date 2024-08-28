美CIA副局長：烏軍短期內不會撤出庫斯克　俄將面臨苦戰

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路透社報導，美國中央情報局(CIA)副局長科恩(David Cohen)今天(28日)表示，烏克蘭軍隊有意在「一段時間內」保留他們所奪取的俄羅斯領土。他也預期，俄羅斯發動反攻時將面臨苦戰。科恩在一場情報會議上指出，面對俄羅斯領土遭到入侵，總統蒲亭(Vladimir Putin)將必須「應付國內的反彈聲浪」。烏克蘭於8月6日對俄羅斯庫斯克州(Kursk)發起一場大規模跨境入侵行動，烏克蘭聲稱在該地區奪取了100個聚落，而俄軍則持續在烏克蘭東部頓內茨克州(Donetsk)推進攻勢。科恩表示，他相信蒲亭將會發動反攻，但預期這對俄羅斯來說會是一場艱苦的戰鬥。烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)27日表示，與俄羅斯的戰爭最終將以對話方式結束，但基輔必須處於強勢地位；他也將向美國總統拜登(Joe Biden)及兩位可能的繼任者提交一項終戰計畫。普京曾表示，任何協議都必須以烏克蘭接受「戰場現實」為前提，而這將使俄羅斯擁有烏克蘭4個州的大部分土地和克里米亞半島。根據烏克蘭的說法，烏軍目前已控制俄羅斯庫斯克州超過1,200平方公里(463平方英里)的領土。更多中央廣播電臺新聞