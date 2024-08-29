富國島最道地夜市價格多少？越南美食全都有　夜間行程一次看

越南富國島近年來成為國際旅客前往的熱門目的地，島上最大的夜市「陽東夜市」，地理位置在富國島中部陽東市區，距離富國國際機場約20分鐘的距離，此夜市的價格相較於其他觀光地區更優惠，也因此成為旅客尋寶的好地方。
一走入陽東夜市，會發現大部份販售炒冰、果汁和椰奶口味冰淇淋，以及海鮮大排擋，或是炒花生攤販；入口處附近有一家「King Kong Mart」，是許多遊客大採買的好地方，因為島上沒有連鎖超商，「King Kong Mart」不但有齊全的伴手禮和飲料，結帳時也能刷卡，非常適合現金臨時帶不夠的旅客。
而「陽東夜市」的價格也相較於其他地區便宜，以一根巧克力口味鯛魚燒冰棒為例，在富國島最長纜車附近的水上樂園要價7萬越南盾（約新台幣90元），在「King Kong Mart」只需要2萬7千元越南盾（約新台幣35元），價格相對合理許多。
至於夜市中販賣的越南麵包，價格為2萬5千元越南盾（約新台幣32元），而各種果汁則落在2萬至4萬越南盾之間（約新台幣25元至40元），有名的小吃海鮮蛋煎則是10萬越南盾（約新台幣128元），讓遊客能體驗當地生活和在地小吃，陽東夜市的規模是富國島最大，也是夜晚適合「殺時間」的好地方。
越南富國島是近幾年新興的旅遊勝地，過去曾是台灣退守的國軍避難之地，也曾經關押過共產黨的政治犯，然而民間財團和國際飯店品牌進駐，財團砸了160億美金建設，讓富國島在十年內從監獄島蛻變成「天堂渡假島」，而台灣更是富國島的第二大客源國 ，如果住在富國島的北部，還能前往秘境「海星沙灘」，以及富國大世界「不夜城」，交通十分便利。
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而「陽東夜市」的價格也相較於其他地區便宜，以一根巧克力口味鯛魚燒冰棒為例，在富國島最長纜車附近的水上樂園要價7萬越南盾（約新台幣90元），在「King Kong Mart」只需要2萬7千元越南盾（約新台幣35元），價格相對合理許多。
至於夜市中販賣的越南麵包，價格為2萬5千元越南盾（約新台幣32元），而各種果汁則落在2萬至4萬越南盾之間（約新台幣25元至40元），有名的小吃海鮮蛋煎則是10萬越南盾（約新台幣128元），讓遊客能體驗當地生活和在地小吃，陽東夜市的規模是富國島最大，也是夜晚適合「殺時間」的好地方。
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