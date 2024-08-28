豪砸160億美元！從荒島變迷你版歐洲　越南富國島住宿超划算

越南富國島斥資160億美元，打造眾多超美麗又浮誇的歐風小鎮，還建造全球最長的海景纜車，並且五星級酒店住宿最低只需要80美金（約新台幣2400元），就能享受渡假村設施，CP值如此之高，讓韓國旅客和台灣旅客紛紛湧入。
踏上富國島並親身遊覽旅遊勝地如日落小鎮、親吻之橋和古羅馬廣場，並且在對台灣人來說相對便宜的五星級酒店居住數晚，會難以想像這座島在10年前仍是一座荒島，甚至2014年才全島通電、2015年開啟觀光接團，許多國際酒店於2018年左右開幕，在疫情期間富國島也「閉門造車」，由越南政府與民間兩大財團「太陽集團（Sun Group）」和「珍珠集團（Vinpearl）」聯手合作，在短短數年之間將富國島改造成天堂般的渡假勝地。
富國島是越南第一大島嶼，位於越南的堅江省（Kien Giang），年均氣溫為23°至27°，面積和新加坡差不多大，在富國島既可以躺在沙灘上盡情享受著海風吹拂，也可以跟隨漁民一起出海釣魚、浮潛和游泳。
根據越南國會常務委員會於2020年12月9日頒布的第1109號決議，從2021年1月1日起，堅江省富國島縣正式升格為省轄市，成為了越南的第一個海島城市，富國市人民委員會主席黃光興表示，截至目前，富國市的投資項目為328個，投資總額約160億美元，部份工程已竣工並投入營運，尤其是旅遊業的項目已大大改善富國的面貌。
富國市委書記松福長表示，富國的目標是成為越南和東南亞地區的高端服務旅遊中心和科技中心，將富國成為永續發展的城市，確保經濟發展與保護歷史遺跡及文化、環境和確保國家和地區國防安全的和諧。
越南富國島是近幾年新興的旅遊勝地，過去曾是台灣退守的國軍避難之地，也曾經關押過共產黨的政治犯，然而民間財團和國際飯店品牌進駐，讓富國島在十年內從監獄島蛻變成「天堂渡假島」，而台灣更是富國島的第二大客源國 ，如果住在富國島的北部，還能前往秘境「海星沙灘」，以及富國大世界「不夜城」，交通十分便利。
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富國島是越南第一大島嶼，位於越南的堅江省（Kien Giang），年均氣溫為23°至27°，面積和新加坡差不多大，在富國島既可以躺在沙灘上盡情享受著海風吹拂，也可以跟隨漁民一起出海釣魚、浮潛和游泳。
根據越南國會常務委員會於2020年12月9日頒布的第1109號決議，從2021年1月1日起，堅江省富國島縣正式升格為省轄市，成為了越南的第一個海島城市，富國市人民委員會主席黃光興表示，截至目前，富國市的投資項目為328個，投資總額約160億美元，部份工程已竣工並投入營運，尤其是旅遊業的項目已大大改善富國的面貌。
富國市委書記松福長表示，富國的目標是成為越南和東南亞地區的高端服務旅遊中心和科技中心，將富國成為永續發展的城市，確保經濟發展與保護歷史遺跡及文化、環境和確保國家和地區國防安全的和諧。
越南富國島是近幾年新興的旅遊勝地，過去曾是台灣退守的國軍避難之地，也曾經關押過共產黨的政治犯，然而民間財團和國際飯店品牌進駐，讓富國島在十年內從監獄島蛻變成「天堂渡假島」，而台灣更是富國島的第二大客源國 ，如果住在富國島的北部，還能前往秘境「海星沙灘」，以及富國大世界「不夜城」，交通十分便利。