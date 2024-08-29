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NBA首對「父子同台」　詹皇叮囑兒子Bronny：除了叫爸爸什麼都行

實習記者汪廷融／綜合報導

▲洛杉磯湖人在今年選秀會上選進陣中球星「詹皇」LeBron James的大兒子Bronny James，也幫助LeBron一圓想跟兒子同隊打球的夢想。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人在今年選秀會上選進陣中球星「詹皇」LeBron James的大兒子Bronny James，也幫助LeBron一圓想跟兒子同隊打球的夢想。（圖／美聯社／達志影像）
湖人隊今年選秀用第二輪籤中出現Bronny James，新賽季有望看到他與他的爸爸「詹皇」LeBron James同時出場，成為聯盟第一隊中聯手的父子檔球員，而爸爸也透露出他與兒子已經立下規矩，就是在球場上不能叫他爸爸。

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稱呼「GOAT」也沒問題　就是不能叫爸爸

LeBron James近期在訪談中指出，他已經為Bronny制定了第一條職業球員的規矩，那就是在球場上不能叫他爸爸，「一起開車出去、還是在家，我當然可以當爸爸，不然在場上要叫我『23』或『Bron』。」

詹皇還表示，「要叫我『GOAT』(史上最強球員)當然也沒問題，一切取決於Bronny，想叫什麼都行但就是不能在比賽時叫爸爸。」

在今年的選秀大會上，洛杉磯湖人以第55順位選中了「大皇子」Bronny，讓詹姆斯夢寐以求的「父子同場作戰」在新賽季有望成真。然而，Bronny在大學期間表現並不出色，在夏季聯賽的數據也頗為低迷。Bronny 4場出賽場均僅拿下8.8分、3.5個籃板、1次助攻和0.8次抄截，場均失誤2.3次，投籃命中率更是慘淡，僅為35%，三分命中率15.8%。

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