開議前先消毒！盧秀燕：我以身作則不談政治　蔡壁如態度轉低調

我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市政府顧問蔡壁如近來多次透過媒體，表達對民眾黨爭議的看法，台中市長秀燕沉默多日，今天終於公開說話了！她表示法律保障公務人員的參政權，但自己擔任市長5年半來，希望大家都能專心市政，因此上班時間不公開談黨務、不談政治。她以身作則，也希望市府全體同仁大家都遵守配合。今（29）日上午有媒體到市府找蔡壁如，但沒見到人。市府表示，蔡壁如昨天雖出席地方活動，但已預先請假一天，不算上班時對外發言，今天早上已銷假進市府上班。昨、今兩日台中市議會臨時會排定議案二、三讀，外界原以為將延續盧秀燕出訪美國的議題，不料卻因蔡壁如日前頻繁發言，完全轉移焦點，盧秀燕昨早答詢時原本還避談，表示由人事處認定，下午由市府發新聞稿表明態度，今早出席議會前同意受訪，頗有在開議前事先消毒的意味。盧秀燕表示，公務人員有參政權，法律給予一定保障，她擔任市長5年半以來，希望大家都能專心市政，上班時間不談黨務與政治，自己以身作則，也希望市府全體同仁大家都遵守配合。