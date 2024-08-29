限5天！7-11開學季「泡麵、冰棒」買1送1　全家雪碧、氣泡水半價

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲7-11「超值五六日」8月30日至9月1日限時3天登場。（圖／業者提供）

▲全家會員優惠是8月28日至9月1日。（圖／業者提供）

▲「全家康康5」自8月30日至9月1日限時三天。（圖／業者提供）

▲萊爾富8月28日至9月1日推出「限時殺5日」。（圖／業者提供）

超商本周優惠更新！7-11「超值五六日」在8月30日至9月1日限時3天發動，迎接開學季到來，，亮點商品還有我的心機安瓶面膜，原價299元、特價99元，相當於3.3折。全家會員優惠是8月28日至9月1日，買一送一商品多達7款，平均特價來看，「全家康康5」每周五六日登場，精選5樣好康商品最低5折起，8月30日至9月1日限時三天，門市8月28日至9月1日推出「限時殺5日」優惠活動，本周DM共10款商品促銷，