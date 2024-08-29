限5天！7-11開學季「泡麵、冰棒」買1送1　全家雪碧、氣泡水半價

🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新！7-11「超值五六日」在8月30日至9月1日限時3天發動，迎接開學季到來，買一送一包括農心香辣海鮮烏龍麵平均25元、多喝水礦物強氣泡平均15元、Niseko紅茶奶蓋雪糕平均20元、法國馬賽皂平均50元，亮點商品還有我的心機安瓶面膜，原價299元、特價99元，相當於3.3折。
🟡全家便利商店
全家會員優惠是8月28日至9月1日，買一送一商品多達7款，平均特價來看，農心辛香菇杯麵25元、黑麥汁23元、盛香珍濃厚生奶油曲奇40元、雀巢威化濃黑巧克力25元、曼陀珠白薄荷11元、妮維雅男士保濕凝凍80元。
「全家康康5」每周五六日登場，精選5樣好康商品最低5折起，8月30日至9月1日限時三天，FMC檸檬氣泡水平均15元、FMC不知春茶平均15元、雪碧Zero平均18元、牧場直送4.0牛奶雪糕平均20元。
🟡萊爾富
門市8月28日至9月1日推出「限時殺5日」優惠活動，本周DM共10款商品促銷，買一送一包括YOI鹼性水平均15元、波蜜明澈青茶平均18元、自然零優酪乳平均14元、沁涼軟糖平均18元、農心香辣雞肉辛拉麵平均30元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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