台灣青年平均失業週期5個月　勞動部助尋職「符資格者可領3萬元」

台灣15歲至29歲的青年平均失業週期約為5個月，一旦超過代表求職遇到困難，勞動部勞動力發展署今（29）日表示，為了協助連續失業6個月以上的青年就業，推動《青年職得好評計畫》5年迄今協助超過8000人就業，而且3個月內尋職成功、受僱3個月以上者還可獲得3萬元的獎勵金。
行政院主計總處近年人力資源調查，15歲至29歲的青年平均失業週期約為5個月，因此失業超過6個月的青年，可能在求職過程遭遇困難，需要及時提供協助，避免落入長期失業情形。另外，勞動部15歲至29歲青年勞工就業狀況調查，約有50%初次尋職青年在求職過程遭遇困難，其中超過50%不知道適合做哪方面工作、約有30%認為求職面試技巧不足或不會寫履歷。
勞動力發展署表示，《青年職得好評計畫》是以15歲至29歲連續失業6個月以上的青年作為目標服務族群，藉由就服人員提供深度就業諮詢，諮詢過程之中瞭解青年求職歷程與所遇求職困境，適時運用職涯測評工具，協助探索個人職業興趣、工作特質、求職優勢，開展可能適合的工作類型，也與青年共同討論釐清職涯方向，輔導提升求職面試技巧，並且製作提供職涯履歷表（工作卡）展現青年求職優勢，以利應徵期間凸顯個人優勢。
此外，勞動力發展署指出，2019年7月起推動《青年職得好評計畫》迄今已有1萬5528名青年參與其中，共有1萬4048 人完成深度就業諮詢，協助8554人就業，而且青年完成深度就業諮詢3個月內找到工作、連續受僱同一雇主3個月以上，即可申請3萬元的尋職就業獎勵金。
「該不該轉職作網頁設計呢？」86年次的小倩，曾經就讀國際商務系，過去任職行政專員、業助、客服專員等工作，仍對網頁設計充滿興趣，決定自學相關專業，並且參加中彰投分署的網路工程課程提升技能。然而，如何轉換跑道、精進履歷和面試技巧讓她感到困惑，於是來到員林就業中心尋求協助。
勞動力發展署指出，後來小倩透過《青年職得好評計畫》的職涯諮詢發現她的創新、積極、高效率等特質非常適合前端工程師的需求，也在專業指導之下進行履歷健診、學習撰寫履歷自傳、強化自我行銷、面試技巧，儘管沒有相關經驗，仍被錄取前端工程師職位，順利開啟新的職涯。
勞動力發展署說明，符合資格的青年可至台灣就業通網站加入會員與登錄履歷資料、完成線上職涯測評，即可備妥申請書、國民身分證、畢（肄）業證書等文件，就可去到就業中心或就業服務站提出申請參加《青年職得好評計畫》。
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勞動力發展署表示，《青年職得好評計畫》是以15歲至29歲連續失業6個月以上的青年作為目標服務族群，藉由就服人員提供深度就業諮詢，諮詢過程之中瞭解青年求職歷程與所遇求職困境，適時運用職涯測評工具，協助探索個人職業興趣、工作特質、求職優勢，開展可能適合的工作類型，也與青年共同討論釐清職涯方向，輔導提升求職面試技巧，並且製作提供職涯履歷表（工作卡）展現青年求職優勢，以利應徵期間凸顯個人優勢。
此外，勞動力發展署指出，2019年7月起推動《青年職得好評計畫》迄今已有1萬5528名青年參與其中，共有1萬4048 人完成深度就業諮詢，協助8554人就業，而且青年完成深度就業諮詢3個月內找到工作、連續受僱同一雇主3個月以上，即可申請3萬元的尋職就業獎勵金。
「該不該轉職作網頁設計呢？」86年次的小倩，曾經就讀國際商務系，過去任職行政專員、業助、客服專員等工作，仍對網頁設計充滿興趣，決定自學相關專業，並且參加中彰投分署的網路工程課程提升技能。然而，如何轉換跑道、精進履歷和面試技巧讓她感到困惑，於是來到員林就業中心尋求協助。
勞動力發展署指出，後來小倩透過《青年職得好評計畫》的職涯諮詢發現她的創新、積極、高效率等特質非常適合前端工程師的需求，也在專業指導之下進行履歷健診、學習撰寫履歷自傳、強化自我行銷、面試技巧，儘管沒有相關經驗，仍被錄取前端工程師職位，順利開啟新的職涯。
勞動力發展署說明，符合資格的青年可至台灣就業通網站加入會員與登錄履歷資料、完成線上職涯測評，即可備妥申請書、國民身分證、畢（肄）業證書等文件，就可去到就業中心或就業服務站提出申請參加《青年職得好評計畫》。