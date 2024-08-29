「香蕉船兄弟」場外有望聯手？Melo：想跟LeBron、Wade一起買球隊

前NBA球星「甜瓜」Carmelo Anthony、「閃電俠」Dwyane Wade，與現役巨星「詹皇」LeBron James是著名的死黨，他們過去更因1張一同玩水上遊樂設施「香蕉船」的照片，被外界稱作是「香蕉船兄弟」。而Melo稍早則在節目上被問到，是否有意與香蕉船兄弟們共同擁有1支NBA球隊，這名曾10度入選全明星的球員，表示他非常喜歡這個想法，Melo並表示：「如果真的能夠辦到這件事，那將會是歷史級別的。」
甜瓜想跟Wade、LeBron買球隊 直言若成真將成傳奇
在最新一期的《7PM in Brooklyn》Podcast節目上，主持人問到「甜瓜」Carmelo Anthony，是否有意與Dwyane Wade、LeBron James共同擁有1支NBA球隊，他對此則說：「如果能夠辦到這件事，那將會是歷史級別的，和我的2個兄弟一起買球隊成為老闆，這真的是可以成為傳奇的事情。我對這個想法目前抱持著開放態度，但目前不知道他們怎麼想這件事，每個人都有自己的情況。」
而在這3人當中，Dwyane Wade是目前唯一1個在NBA球隊中擁有股權的人，這位邁阿密熱火隊的傳奇球星，過去在2021年收購了猶他爵士的部分股份，並時常現身出席球隊的比賽和活動。而在Wade成為爵士股東的3年時間裡，爵士隊的市值估值從17.5億美元，金額已增長到了如今的34.6億美元。
LeBron終極目標是買球隊？《ESPN》記者這樣看
與此同時，39歲的LeBron James現在仍在賽場上奮戰，他不久前才在巴黎奧運上憑藉著MVP等級的表現，幫助美國隊奪得金牌。儘管LeBron目前狀態維持得相當不錯，但《ESPN》記者Brian Windhorst認為，LeBron James或許再打2年球後，他將追求在拉斯維加斯能夠擁有1支NBA球隊。
Windhorst表示：「除了健康之外，決定LeBron James職業生涯是否結束的最大因素之一，是他能否擁有1支球隊。聯盟的老闆們何時會公佈在拉斯維加斯建立擴展球隊的時間表，他希望與合作夥伴一起成為拉斯維加斯這支球隊的代言人。」
目前NBA官方尚未確定擴增球隊的具體時間表，但有傳言稱這將在2年後實現。屆時LeBron James可能已經退役，而Dwyane Wade在管理NBA球隊方面，也有一定的經驗，再加上Carmelo Anthony的居中幫助，或許「香蕉船兄弟」往後在賽場外，真的會有攜手合作的機會也說不定。
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在最新一期的《7PM in Brooklyn》Podcast節目上，主持人問到「甜瓜」Carmelo Anthony，是否有意與Dwyane Wade、LeBron James共同擁有1支NBA球隊，他對此則說：「如果能夠辦到這件事，那將會是歷史級別的，和我的2個兄弟一起買球隊成為老闆，這真的是可以成為傳奇的事情。我對這個想法目前抱持著開放態度，但目前不知道他們怎麼想這件事，每個人都有自己的情況。」
而在這3人當中，Dwyane Wade是目前唯一1個在NBA球隊中擁有股權的人，這位邁阿密熱火隊的傳奇球星，過去在2021年收購了猶他爵士的部分股份，並時常現身出席球隊的比賽和活動。而在Wade成為爵士股東的3年時間裡，爵士隊的市值估值從17.5億美元，金額已增長到了如今的34.6億美元。
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與此同時，39歲的LeBron James現在仍在賽場上奮戰，他不久前才在巴黎奧運上憑藉著MVP等級的表現，幫助美國隊奪得金牌。儘管LeBron目前狀態維持得相當不錯，但《ESPN》記者Brian Windhorst認為，LeBron James或許再打2年球後，他將追求在拉斯維加斯能夠擁有1支NBA球隊。
Windhorst表示：「除了健康之外，決定LeBron James職業生涯是否結束的最大因素之一，是他能否擁有1支球隊。聯盟的老闆們何時會公佈在拉斯維加斯建立擴展球隊的時間表，他希望與合作夥伴一起成為拉斯維加斯這支球隊的代言人。」
目前NBA官方尚未確定擴增球隊的具體時間表，但有傳言稱這將在2年後實現。屆時LeBron James可能已經退役，而Dwyane Wade在管理NBA球隊方面，也有一定的經驗，再加上Carmelo Anthony的居中幫助，或許「香蕉船兄弟」往後在賽場外，真的會有攜手合作的機會也說不定。