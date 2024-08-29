「香蕉船兄弟」場外有望聯手？Melo：想跟LeBron、Wade一起買球隊

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前NBA球星「甜瓜」Carmelo Anthony、「閃電俠」Dwyane Wade，與現役巨星「詹皇」LeBron James是著名的死黨，他們過去更因1張一同玩水上遊樂設施「香蕉船」的照片，被外界稱作是「香蕉船兄弟」。在最新一期的《7PM in Brooklyn》Podcast節目上，主持人問到「甜瓜」Carmelo Anthony，是否有意與Dwyane Wade、LeBron James共同擁有1支NBA球隊，他對此則說：「我對這個想法目前抱持著開放態度，但目前不知道他們怎麼想這件事，每個人都有自己的情況。」而在這3人當中，Dwyane Wade是目前唯一1個在NBA球隊中擁有股權的人，這位邁阿密熱火隊的傳奇球星，過去在2021年收購了猶他爵士的部分股份，並時常現身出席球隊的比賽和活動。與此同時，39歲的LeBron James現在仍在賽場上奮戰，他不久前才在巴黎奧運上憑藉著MVP等級的表現，幫助美國隊奪得金牌。儘管LeBron目前狀態維持得相當不錯，Windhorst表示：「聯盟的老闆們何時會公佈在拉斯維加斯建立擴展球隊的時間表，他希望與合作夥伴一起成為拉斯維加斯這支球隊的代言人。」目前NBA官方尚未確定擴增球隊的具體時間表，但有傳言稱這將在2年後實現。屆時LeBron James可能已經退役，而Dwyane Wade在管理NBA球隊方面，也有一定的經驗，再加上Carmelo Anthony的居中幫助，或許「香蕉船兄弟」往後在賽場外，真的會有攜手合作的機會也說不定。