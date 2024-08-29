京華城案風暴擴大！應曉薇列被告赴北檢　凌晨遭檢方聲押禁見

沈慶京遭聲押！鍾小平揭他「這句話」涉串證：要柯文哲不能講真相

記者林怡昕／台北報導

▲威京集團主席沈慶京今天凌晨遭聲押禁見。（圖／記者葉政勳攝）
▲威京集團主席沈慶京今天凌晨遭聲押禁見。（圖／記者葉政勳攝）
民眾黨主席柯文哲疑似圖利「京華城案」越演越烈，檢方今（29）日清晨依貪污之違背職務收賄罪，將台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京以及助理吳順民聲押禁見。對此，台北市議員鍾小平示警，沈慶京現在正在空中跟柯文哲串證，依該盡快傳柯文哲去偵訊，「拖久了有強大串證可能性，這是非常重要的事情。」

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沈慶京昨天下午發出聲明表示，自己從不送官員紅包，更不可能送台北市前市長柯文哲紅包，反控郝市府、柯市府都有官員向他索賄，該查的是貪瀆的公務員。

對此，鍾小平先是說，應曉薇跟沈慶京就是是長久的朋友，大概就是金主的角色，也是結拜哥哥的角色，來往相當密切。

鍾小平更呼籲檢調，要查那三次便當會「黃珊珊主導的角色」，大家都知道沈慶京跟柯文哲的是黃珊珊牽的線，黃珊珊也是副市長，他在三次便當會裡有強大主導性。

鍾小平更示警，沈慶京現在正在空中跟柯文哲串證，他說前台北市長郝龍斌的官員有跟他拿錢，然後他又說柯文哲是不收自己錢的，「他（沈慶京）會咬死他（沈慶京）沒有給阿北（柯文哲）錢」，然後柯文哲到地檢署去偵訊時，也叫柯文哲要忍住，不可以講出真正的情況。

鍾小平喊話，沈慶京「空中串證」情況應盡快作出強制處分，另外，也應盡快傳柯文哲去偵訊，把這事情弄清楚，「拖久了有強大串證可能性，這是非常重要的事情。」

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