美國安顧問蘇利文首度訪中　江啟臣：兩岸也該多些對話少點誤會

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美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）上任近4年首次訪中，引起國際重視。立法院副院長江啟臣今表示，中國大陸與美國多對話、少誤會對國際而言是好事，至少降低擦槍走火的風險。隨著美中關的轉變，對台灣會有程度不一的影響，畢竟國際間沒有永遠的朋友，只有永遠的國家利益。蘇利文應中國中央政治局委員兼外長王毅邀請，27至29日訪問北京，討論內容預計包含中東局勢、俄烏戰爭、台灣、南海局勢與中美貿易等議題。預期能在11月美國總統大選來臨前緩解中美緊張關係、替拜登最後一次「拜習會」鋪路。江啟臣今（29）日上午出席台中市東區樂成宮普度供品捐贈儀式，受訪時表示，北京與華府有一定的溝通與對話管道。沙利文雖是任內首度訪中，不代表過去沒聯絡，美中國安戰略高層碰面是各界樂見，「我們當然希望各國之間多一些對話、少一點誤會，包括兩岸之間也是如此」。江啟臣指出，沙利文此行代表華府與北京之間，雖然競爭大於合作，雙方還是認為應避免在競爭過程產生誤會，引發不必要的誤判，甚至擦槍走火、引爆衝突對立。雖然拜登不再尋求連任，但畢竟民主黨、共和黨對於台海議題、烏俄戰爭、中東情勢及其他非傳統安全等相關議題，有很多需要對話甚至合作的項目。「雖然美中競爭的大格局不會改變，至少有對話總比沒對話好」。至於美中台關係是否受影響？江啟臣說，近期兩黨的黨綱都出爐，可以注意兩黨提到「一中政策」部分，美國的行政部門不會因政黨屬性、總統候選人當選有大幅度改變。或許在一些經貿政策、個別安全政策會有些許調整。他提醒台灣要注意未來可能的相關效應，影響幅度勢必隨國際情勢、美中關係變化有不一樣的狀況。台灣面對的安全處境、兩岸關係，有很大一部分要靠自己努力。畢竟國際關係上沒有永遠的朋友，也沒永遠的敵人，只有永遠的國家利益。