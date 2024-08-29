中醫挺進偏鄉　馬光醫療網捐贈「行動中醫照護車」

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▲馬光醫療網執行長黃福祥及屏東縣中醫師公會理事長陳啓禎暨馬光醫療網醫師群及護理團隊在現場服務。（圖／馬光醫療網提供）

▲馬光醫療網執行長黃福祥致贈行動中醫專車予屏縣府。（圖／馬光醫療網提供）

屏東縣地形狹長，許多鄉鎮位屬偏遠地區，醫療資源不足，屏縣府為了提供鄉親更便利、更親近的照顧，積極媒合企業及社會資源，進而推動行動照護模式。馬光醫療網響應屏縣府衛生局「你走不出來，我們就把服務送進去」的行動力，率先捐贈一台「行動中醫照護車」，藉由行動中醫照護車進入各個村里，提供給屏東鄉親有關中醫的醫療服務，同時也讓民眾可以更加認識中醫。馬光醫療網在屏東地區設置有「屏東馬光中醫診所」、「東港馬光中醫診所」、「潮州馬光中醫診所」三間院所，長期深耕在地醫療。馬光醫療網執行長黃福祥表示，常常思索如何讓更多人能接觸到中醫，並體會到中醫的好，因此當接受到屏縣府衛生局長張秀君所提出「行動中醫」的概念時，立即答應一同促成此次合作。為了能發揮到最大的效力，此次活動以屏東縣政府為首，結合屏東縣中醫師公會及馬光醫療網三方的合作，將中醫帶入社區。馬光醫療網從車體設計、車內醫療用品到衛教宣傳單，更結合馬光醫療網屏東在地三家院所的資源。執行長黃福祥表示：「將中醫發揚光大是自我的使命，如果能藉由各種不同的管道，將中醫推展出去，將會使更多人體驗到中醫的美好」。行動中醫照護服務於今(29)日正式啟動，在崁頂鄉北隆宮舉辦捐贈儀式，由馬光醫療網執行長黃福祥親自捐贈行動中醫照護車給予屏縣府衛生局，由屏東縣長周春米回贈感謝狀，以協力夥伴關係來擴大服務面向及克服困難，使民眾獲得完善的社區健康照護服務。