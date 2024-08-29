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Ella認了曾假高潮！體貼對方不想白忙一場　突自爆夫妻有習慣姿勢

記者林奕如／台北報導

▲Ella陳嘉樺（最左）大方認了小時候曾「假高潮」，那是一種體貼，不想讓對方覺得白忙一場。中楊祐寧、最右楊謹華。（圖／記者林奕如攝影）
▲Ella陳嘉樺（最左）大方認了小時候曾「假高潮」，那是一種體貼，不想讓對方覺得白忙一場。中楊祐寧、最右楊謹華。（圖／記者林奕如攝影）
楊謹華、Ella陳嘉樺和楊祐寧主演亞洲首部性治療影集《今夜一起為愛鼓掌》，今（29）日舉行開播記者會，Ella陳嘉樺和楊祐寧劇中飾演「房事卡關」的夫妻，被問是否有假高潮過，Ella大方坦言：「我小時候有（假高潮），那是一種體貼，不想讓對方覺得白忙一場。現在不用假（假高潮）有就有，沒有就沒有，對方都知道。」

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Ella角色傳統又害羞，本人個性完全相反，現場宛如性學博士，她直接問大家「會陰」在哪裡，沒有人回應，之後像尋人般大叫「會陰在哪？」她要大家正視性教育。並且要先讓自己舒服，也能讓對方感受到舒服，被問感受過高潮嗎？Ella說：「當然有啊！我這一生高潮了幾次我都不敢記。不知該怎麼數，」

▲Ella陳嘉樺、楊祐寧、楊謹華主演《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／記者林奕如攝影）
▲Ella陳嘉樺（左起）、楊祐寧、楊謹華主演首部性治療影集《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／記者林奕如攝影）
Ella和楊祐寧劇中演夫妻有許多互動，楊祐寧被老婆嫌壞習慣很多，現實生活中，他最常被老婆嫌一回家就癱在沙發上休息，「如果我手濕濕亂擦，會被服裝組罵，所以插在口袋。」被問到他和角色的相似度，他笑回：「虛虛實實，阿哲比較木訥一點，我是比較靈活一點。」但馬上被Ella吐槽，他很皮，就是屁孩。他反駁自己保有赤子之心，明天是他42歲生日，會陪老婆一起吃飯。

楊謹華角色飾演叛逆外放、不驚人死不休的性治療師「張佳晨」，周旋多男之間，事先請教親密指導老師做功課，也有先報備老公，「我會先報備讓他了解，溝通跟他講。」至於老公的容忍度高，她說：「他是尊重，支持，他也很期待這部戲，到時上檔會一起看。」劇中出現許多性愛姿勢，被說可以增進夫妻情趣，楊謹華不知如何回答，一旁Ella救火：「我們（夫妻）有習慣姿勢，為何要照著別人姿勢。」

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