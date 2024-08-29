鄭文燦在暗櫃藏600萬現金！她曝國民黨秘辛：窮瘋了也曾做這事

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行政院前副院長鄭文燦涉嫌在桃園市長任內收賄，遭檢方起訴，檢方搜索鄭文燦住處時，還在暗櫃中搜到600萬現金。前立委鄭麗文說，檢調必須證明錢的來源有問題，否則也很難定罪。他也笑說，當年國民黨也曾翻箱倒櫃，想找曾任「大掌櫃」劉泰英的暗櫃、夾層的現金和黃金，結果一無所獲，真的是窮瘋了。鄭麗文在政論節目《庶民大頭家》表示，桃園地檢署在法官不給搜索權的情況下逕自搜索，果然搜出600萬元現金，但為甚麼時隔這麼多年，檢調仍有百分百信心可以蒐出東西來？為什麼東西沒有被清掉？裡面有很多微妙的地方，但鄭文燦不可能承認這是贓款，檢調就必須拿出證據，否則只搜到現金，又能怎樣？鄭文燦將600多萬元現金藏在暗櫃裡，鄭麗文也分享，國民黨現在的中央黨部位在八德路，原本是劉泰英的辦公室，剛搬過去是第一次政黨輪替後不久，當時黨內高層開玩笑說，劉泰英辦公室格局很奇怪，可能有奇門遁甲，也可能有夾層藏現金、黃金，結果仔細找都沒找到，「都被搬空了，什麼都沒有剩，國民黨真的窮瘋了」。