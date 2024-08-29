大肅貪時代不分藍綠白　她給賴清德拍拍手：檢調百年難遇的機遇

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總統賴清德就職百日，作家顏擇雅今（29）日表示，藍營當然沒好話，自己卻覺得台灣已變得很不一樣，且是往好的方面，曾幾何時像現在查貪查弊不分藍綠白，天天都有大新聞、大進展，高虹安重判感覺已是好舊的新聞，其實也才一個月前。顯然在賴清德時代，查弊空間是大過以往的，「光這點，就應該給他拍拍手」，並認為此時此刻，就是全台灣檢調百年難遇的機遇，如果政治因此而大大淨化，賴清德將會成為一個典範，最給查弊空間的典範。顏擇雅表示，賴清德就職百日，藍營當然沒好話，自己卻覺得台灣已變得很不一樣，而且是往好的方面。想想看，在大家的有生之年，何時經歷過像今天這種，查貪查弊不分藍綠白，天天都有大新聞，大進展？昨天大家還在為鄭文燦暗櫃嘖嘖稱奇，今天是應曉薇被聲押，高虹安重判感覺已是好舊的新聞，其實也才一個月而已。顏擇雅說，只要弊案涉及民進黨，藍營就說是綠營內鬥。問題是民進黨內鬥又不是最近才開始，怎麼從前不會被檢調搜索，現在才會？顯然在賴清德時代，查弊空間是大過以往的。光這點，就應該給他拍拍手。顏擇雅指出，司法機關查弊空間會因為賴清德當選而擴大，一點都不奇怪。因為他的潔癖是有名的。說潔癖，就是六親不認的意思，這並不是沒有缺點，例如他沒有自己人馬。沒自己人馬就會用人不惟親。用人不惟親聽起來很棒，彷彿才能至上，問題是他也因此跟自己重用的人太不親，連對方有什麼死穴都不清楚。顏擇雅舉例最近倒台的交通部前部長李孟諺，政壇扶搖直上是從代理台南市長開始，當時他根本還沒加入民進黨。這時他的地下情已持續3年。這就是賴清德用人不惟親的代表作，想想看賴若是跟李孟諺親近一點，別說老早可以嗅得出這人私生活有問題，可能也早有人來通風報信說那女的是陸配。顏擇雅說，自己也寫過文章批評賴清德，不遮掩對他兩岸論述的不滿意。至於賴的潔癖，一直認為是兩面刃，有好有壞。但是在一百天前，的確沒預期到司法新聞會變這麽精彩。而其實全世界都一樣，政治權力一定會源源不絕產生舞弊機會。選民也很難辨認出哪個政客會貪，哪個不會。常常最愛大聲指責別人舞弊的，本人其實更貪。也有許多人從政前以為自己保證清廉，染缸跳下去卻用千百理由說服自己同樣的事我來做就不叫貪。最後顏擇雅表示，能夠指望的，只是司法毋枉毋縱，發揮嚇阻力量，改變政治運作的常態，把貪念付諸實踐的可能性減到最小最小，而現在，此時此刻，就是全台灣檢調人員百年難遇的機遇。如果政治因此而大大淨化，「賴清德將會成為一個典範，最給查弊空間的典範」。