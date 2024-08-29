民眾黨假帳最終場記者會　名嘴評：爆發20天都太慢了

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民眾黨政治獻金假帳疑雲爭議延燒，對此民眾黨今（29）日下午召開假帳最終場記者會，主席柯文哲宣布請假3個月自請調查，對此資深媒體人黃揚明表示，天下武功，唯快不破，危機處理反應越快，才能把危機化為轉機，現在已經是政治獻金風波爆發的第20天，「現在說什麼，都太慢了」。民眾黨今日召開假帳最終場記者會，說明查帳最新進度，過程中主席柯文哲鞠躬致歉，並宣布請假3個月自請調查。黃揚明說，一個總統候選人因為授權肖像權給特定公司，結果自己選總統時，還得由競總付錢給這家特定公司，且特定公司的負責人是競總財務長的親人，這種結構實在很溫馨。黃揚明表示，如果8月中旬前事件發生時，就說清楚木可支付給柯文哲450萬元的授權金會捐給黨務使用，那可能還有救。現在被檢調查出，才這樣說，那就比較像是危機處理的說詞而已。黃揚明也質疑，同樣買商辦這件事沒有違法的問題，但為什麼不先主動公開？強調天下武功，唯快不破，危機處理反應越快，才能把危機化為轉機，現在已經是政治獻金風波爆發的第20天，「現在說什麼，都太慢了」。