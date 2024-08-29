京華城案下週約談柯文哲！他曝收押關鍵：跟沈慶京有無對價關係

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民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉及的京華城案，北檢昨（28）日指揮廉政署兵分48路搜索，約談台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京等人，應、沈兩人今清晨都遭聲押禁見。對此，前中廣董事長趙少康表示，為什麼郝龍斌可以扛下議員的關切壓力，柯文哲就配合辦理？理論上下一個就該約談柯文哲才對，至於柯文哲會不會被收押，就看柯文哲跟沈慶京之間到底有沒有對價關係。趙少康在臉書直言「郝龍斌能，柯文哲為什麼不能」，柯文哲主席競選期間的政治獻金假帳風波，最多只會對他跟民眾黨的形象有傷，不至於終結他的政治生命，但是京華城案牽涉巨額圖利跟違法，應該會讓柯文哲很頭痛，隨著檢調開始採取行動，京華城案的真相應該會越來越清楚。趙少康說，郝龍斌當市長8年，固守京華城392%的容積率不退讓，怎麼柯文哲上任以後，容積率就兩度調高到840%，當中牽涉的利益高達200億元。郝龍斌當市長8年，被搜索聲押的應曉薇也是台北市議員，為什麼郝龍斌可以扛下議員的關切壓力，柯文哲就配合辦理？趙少康強調，他不相信柯文哲決定放寬京華城容積率，完全是因為應曉薇的運作，柯文哲跟沈慶京的關係如何？柯選總統期間這麼多匿名的現金捐款，有沒有可能是財團化整為零捐的？前後有沒有對價關係？這麼多疑點，必須全部釐清，才不辜負369萬投給柯文哲的「小草」對柯的信任。趙少康說，即使有來自議員、財團、監察院的壓力，身為首都市長，自己的中心思想與是非判斷，是京華城容積率最後拍板的關鍵，能不能堅守市民的最高利益，關乎市長一念之間。他也呼籲，沈慶京說前市府有官員透過律師向他索賄，大家都很想知道是誰，為了讓真相早日大白，請沈慶京直接公布誰向他索賄，該被法辦的人，一個都不能跑。