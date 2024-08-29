生殖器硬度、粗度、長度排名曝！女生答案意外相同：最美博士認證

男生的生殖器到底是硬度、粗度、長度哪個最重要？許多人可能都會有個迷思，認為長度最為重要，因為網路上總流行男生吹噓自己有「30cm」，但現實生活中真的是如此嗎？近日泌尿科醫師高銘鴻就分享一段影片，隨機詢問三個女生幫男性生殖器硬度、粗度、長度進行排名，結果三個女生都將「硬度」擺在第一的位置，打破許多男生長久以來認為「長度」最重要的觀念。
泌尿科醫師高銘鴻日前在臉書上分享影片，隨機訪問了三位女生「男生的生殖器長度、粗度、硬度大排名」，結果三位女生都把「硬度」擺放在第一的位置，接著是「粗度」，最後才是「長度」。高銘鴻解釋：「女生陰道有感覺其實只有前面3分之1，太長其實是沒有感覺的，網路上說要30公分，但那其實一點都不重要，長度不夠也不要焦慮，重點真的是硬度。」
貼文也被轉貼到PTT熱烈討論，不少鄉民紛紛回應「就說硬度最重要了，你就算很長沒有硬度，也是廢棒而已」、「一直以為長度才是最重要的，人間清醒了，突然有自信起來哈哈哈」、「原來長度不重要」、「好意外女生竟然是硬度擺第一」；事實上，過去Dcard也有男網友提問相關問題，留言區女生不論後面排名，同樣都是「硬度」擺在第一。
最美博士許藍方過去也曾經拍片討論過這個問題，她透露，亞洲女性的陰道長度大約是7至9公分，會產生感覺的地方大約在前方1/3，加上子宮頸會收縮，約略計算為12公分，取前1/3等於只有4公分，因此基本上男性只要進入4公分，「女生就會有感覺了」，所以網友一昧追求30公分長度完全沒有意義，基本上長度只要有超過5公分，就能夠滿足一個女人。
許藍方提到，不過「硬度」是非常關鍵的，如果沒有硬度，那麼再長再粗都沒有用，因為那只是一片蒟蒻而已。而該衛教影片觀看數至今衝破300萬，留言超過1570則，討論度相當高，顯見在台灣，不論是對男生還是女生來說，這件事還是令人好奇真正答案到底為何。
男生增加硬度方法不難！迫切需要才要找醫生
然而如果對自己的生殖器感到「硬度」不夠，其實還是有其改善方法，最簡單的方式就是「規律運動」，像是定期有氧運動，例如跑步、游泳等等，可以促進血液循環，增強身體的整體健康，同時強化陰莖血液循環供應。
另外像是做「重量訓練」，增強骨盆肌肉的運動，比如深蹲、羅馬尼亞硬舉等等動作，都可以達到讓生殖器「硬度」提升的作用，但如果你已經經歷這些且不肥胖、也有均衡飲食仍然沒有明顯改善，那只能找專業醫生進行協助，幫助自己的「性生活」美滿囉！
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貼文也被轉貼到PTT熱烈討論，不少鄉民紛紛回應「就說硬度最重要了，你就算很長沒有硬度，也是廢棒而已」、「一直以為長度才是最重要的，人間清醒了，突然有自信起來哈哈哈」、「原來長度不重要」、「好意外女生竟然是硬度擺第一」；事實上，過去Dcard也有男網友提問相關問題，留言區女生不論後面排名，同樣都是「硬度」擺在第一。
男性生殖器「硬度」才是最重要！別再執著長度原因曝光
最美博士許藍方過去也曾經拍片討論過這個問題，她透露，亞洲女性的陰道長度大約是7至9公分，會產生感覺的地方大約在前方1/3，加上子宮頸會收縮，約略計算為12公分，取前1/3等於只有4公分，因此基本上男性只要進入4公分，「女生就會有感覺了」，所以網友一昧追求30公分長度完全沒有意義，基本上長度只要有超過5公分，就能夠滿足一個女人。
許藍方提到，不過「硬度」是非常關鍵的，如果沒有硬度，那麼再長再粗都沒有用，因為那只是一片蒟蒻而已。而該衛教影片觀看數至今衝破300萬，留言超過1570則，討論度相當高，顯見在台灣，不論是對男生還是女生來說，這件事還是令人好奇真正答案到底為何。
男生增加硬度方法不難！迫切需要才要找醫生
然而如果對自己的生殖器感到「硬度」不夠，其實還是有其改善方法，最簡單的方式就是「規律運動」，像是定期有氧運動，例如跑步、游泳等等，可以促進血液循環，增強身體的整體健康，同時強化陰莖血液循環供應。
另外像是做「重量訓練」，增強骨盆肌肉的運動，比如深蹲、羅馬尼亞硬舉等等動作，都可以達到讓生殖器「硬度」提升的作用，但如果你已經經歷這些且不肥胖、也有均衡飲食仍然沒有明顯改善，那只能找專業醫生進行協助，幫助自己的「性生活」美滿囉！