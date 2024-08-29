生殖器硬度、粗度、長度排名曝！女生答案意外相同：最美博士認證

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▲男性如果要增加生殖器硬度，可以從事規律有氧運動、重量訓練包含深蹲、羅馬尼亞硬舉等等。（圖／取自Unsplash）

男生的生殖器到底是硬度、粗度、長度哪個最重要？許多人可能都會有個迷思，認為長度最為重要，因為網路上總流行男生吹噓自己有「30cm」，但現實生活中真的是如此嗎？近日泌尿科醫師高銘鴻就分享一段影片，泌尿科醫師高銘鴻日前在臉書上分享影片，隨機訪問了三位女生「男生的生殖器長度、粗度、硬度大排名」，。高銘鴻解釋：貼文也被轉貼到PTT熱烈討論，不少鄉民紛紛回應；事實上，過去Dcard也有男網友提問相關問題，最美博士許藍方過去也曾經拍片討論過這個問題，她透露，亞洲女性的陰道長度大約是7至9公分，會產生感覺的地方大約在前方1/3，加上子宮頸會收縮，約略計算為12公分，許藍方提到，而該衛教影片觀看數至今衝破300萬，留言超過1570則，討論度相當高，顯見在台灣，不論是對男生還是女生來說，這件事還是令人好奇真正答案到底為何。然而如果對自己的生殖器感到「硬度」不夠，其實還是有其改善方法，，但如果你已經經歷這些且不肥胖、也有均衡飲食仍然沒有明顯改善，那只能找專業醫生進行協助，幫助自己的「性生活」美滿囉！