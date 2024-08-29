習近平與美國安顧問蘇利文會面　稱中美應正確相處成世界穩定來源

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▲習近平與蘇利文會談時強調，「希望美方同中方相向而行，以積極理性的態度看待中國和中國發展」。（圖／美聯社／達志影像）

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）本週二（27）下午抵達北京展開訪問，先後拜會了中國外長王毅、中國中共中央軍委副主席張又俠，今（29）日則與中國國家主席習近平會晤，習近平在會談中重申中美應正確相處，「對歷史、對人民、對世界負責」，成為世界和平穩定的來源。蘇利文是2016年以來首位到訪中國的白宮國安顧問，而他與中共中央軍委副主席張又俠會晤，也成為近6年來首位與中央軍委副主席面對面會談的美國官員，《路透社》報導指出，與習近平關係密切的張又俠，實際上比國防部長更具有影響力。根據《央視》報導，習近平與蘇利文會談時表示，中美兩個大國應該成為世界和平的穩定來源，儘管中美兩國各自情況和中美關係都發生了很大變化，但是中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變，按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有改變，堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有改變。習近平強調，「希望美方同中方相向而行，以積極理性的態度看待中國和中國發展，視彼此的發展為機遇而不是挑戰，同中方一道，找到兩個大國正確相處之道」。根據《路透社》報導，蘇利文回應表示，拜登政府致力於管理中美雙邊關係，確保競爭不會演變成衝突，將繼續維持高層級外交對話，且透露拜登盼望在未來數週內，與習近平接觸會晤。蘇利文此次訪中，除了探討中美戰略認知問題、國家安全和經濟活動之間的邊界問題以及戰略安全等問題之外，替「拜習會」鋪路也被視為此行的主要任務，但習近平與蘇利文會晤時，並未具體提到拜習會的相關安排。