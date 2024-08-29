《神鵰俠侶》古天樂李若彤隔29年同框！2人未婚　影迷嗨：在一起

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲不少人看到古天樂和李若彤重聚，覺得非常感動。（圖／微博）

金庸名作《神鵰俠侶》被翻拍多次，其中1995年由古天樂和李若彤主演的版本，是不少人心中無法超越的經典，尤其是李若彤飾演的小龍女，更是許多粉絲心中的「最美姑姑」。而近日2人時隔29年在活動上重聚，李若彤PO出合影，掀起不少影迷的回憶，直呼「太配了，請馬上在一起。」李若彤在微博PO出一段與古天樂重逢的短片，看到古天樂原本走在後台，但突然停下來往後看，接著李若彤就直接上前搭住他的肩膀，2人看起來聊得非常開心，李若彤也配上「29年後『過兒回頭』，姑姑依然在你身後！」的文字。另外，李若彤也分享2人的合照，看到古天樂微微往她的位置靠過去，而她則大方搭上對方的肩膀，並說「29年了，我的過兒依然這麼帥！」不少影迷表示，「男帥女靚，姑姑過兒配一臉」、「經典啊」、「哇！回憶回來了！」、「我的cp同框啦，永遠的姑姑和過兒」、「姑姑和過兒同框了」、「好想看姑姑和過兒在演一部售後」、「我嗑幾十年的cp又發糖了」，由於2人至今都沒有結婚，因此也有網友喊「在一起！在一起！在一起！永遠的神仙眷侶！我這就去重溫一遍《神鵰俠侶》！」也有人注意到，多年過去58歲的李若彤仍保養得宜，2人合照中，她臉上幾乎沒有皺紋，且皮膚依舊白皙有彈性，水汪汪大眼睛也非常有神，53歲的古天樂在一旁卻似乎有些僵硬。就有網友笑說「姑姑的過兒比29年前黑了許多」、「姑姑還是原本的姑姑，但過兒好像變了」、「姑姑依然漂亮，但過兒真的老了。」事實上，先前李若彤和古天樂在飾演《神鵰俠侶》時，因為看起來十分般配，當時也被懷疑2人假戲真作。李若彤事後也曾透露，當時拍攝時，一度真的愛上古天樂飾演的楊過，「當時滿心滿眼都是過兒，眼裡心中再也放不下其他人」，不過他們因為過於忙碌，後來就沒有下文，讓許多影迷感到失望。