道奇不要的Heyward轉戰太空人！首戰就有表現　坦言：盼把握機會

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MLB美國職棒35歲老將Jason Heyward，近日因道奇陣中工具人Chris Taylor傷癒歸隊，遭到球團指定讓渡（DFA），成為自由球員，而他也很快就找到下家，轉戰休士頓太空人。今（30）日Heyward也迎來轉戰太空人的首場比賽，他立刻就有表現，靠著一隻二壘安打打回2分打點Jason Heyward現年35歲，過去曾效力過勇士、紅雀、小熊、道奇等隊，他在2010年入選過全明星賽，並3度榮獲外野金手套獎，2016年也隨著小熊奪下該年世界大賽冠軍。本賽季Heyward的薪水約為900萬美元，而根據大聯盟官網記者Brian McTaggart報導，Jason Heyward如今來到太空人隊主場美粒果球場（Minute Maid Park）後，他表示，「但更重要的是，當球隊每天都在想辦法贏球時，我也很開心能每天都和他們一起努力奮戰。」Heyward隨後也坦言，他知道太空人隊上，有很多球員都是過去2017與2022年的奪冠核班底，陣中也有許多年輕好手，「這對我來說是另一個機會，能與未來可能進入名人堂的球星一同奮戰，我並不把這些視為理所當然。